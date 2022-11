İtfaiyeci olmak için ne yapılır, nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için gerekli şartlar

İTFAİYECİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?





İTFAİYECİ NASIL OLUNUR?

İtfaiyecilerin yangınlarda önlem alınmak, yangın söndürmek, can ve mal kaybını önlemek, arama-kurtarma çalışmalarında görev almak, doğal afetlerde görevli bulunmak gibi pek çok görevi vardır.İtfaiyecilik mesleği hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaştık. Konu hakkındaki tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz.İtfaiyeci olmak isteyen kişilerin taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu kapsamda itfaiyeci olmak için istenen özellikler şu şekildedir: T.C vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Türk Ceza Kanununun 53. maddesi kapsamında yer alan süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.Erkek, Kadın olmak, (E/K) Askerlikle ilişiği olmadığını bildirmesi gerekmektedir. Eğitim açısından adayların Lise, Meslek Lisesi veya dengi okuldan mezunu olması gerekirken bununla birlikte Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü mezunu olma şartı aranır. (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Lisans eğitimi veren okullarda Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Aynı zamanda lisans eğitimi veren okulların İnşaat, Jeodezi ve Fotoğrametri, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre ve Kimya Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Lise, Meslek Lisesi veya dengi okuldan mezun olan kişilerin ( C ) veya ( E ),Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Lisans mezunu olan kişilerin ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu adayları için ( B )sınıfı sürücü belgesi istenmektedir.Sağlık açısından kendisini zorlayacak sorunlarının olmaması gerekirken kapalı mekan, dar alan, yükseklik fobisininde bulunmaması gerekir.Tartılma ve ölçme aşamalarında aç karınla soyunuk ve çıplak ayakla erkeklerde en az 1.70 boy kadınlarda ise en az 1.67 bu istenmektedir. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilodan fazla fark olmaması gerekir. Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmayan kişiler başvuru yapabilmektedir. KPSS sınavında belirlenen sınav puanına ulaşan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak çalışmaması gerekir. Görevini devamlı olarak yapmasına engel bulunan bir durumun olmaması gerekir.İtfaiye alımı yapan yerlerin veya belediyelerin ilanlarında en az lise veya dengi okul mezunu istenir. Lise mezunu olan kişiler belediye bünyelerinde faaliyet gösteren şehir itfaiyeleri ilanlarını takip etmelidir. Her yıl birçok belediye tarafından itfaiye alımı yapılmaktadır. İlanlara başvuru yapmadan önce adaylardan istenen şartların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. İtfaiyeci olmak isteyen birçok kişi Yükseköğretim kurumlarında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği gibi bölümlerini okumaktadır. Bu bölümleri bitiren kişilerde şirketler ya da belediyeler tarafından verilen ilanlara başvuru yapabilmektedir. İlanlara başvuru yapan ve onaylanan adaylar daha sonra sözlü mülakat ve iki aşamadan oluşan sınava tabi tutulur. Sözlü mülakat için belirlenen konular şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar, Genel kültür. İtfaiye olarak görev almak isteyen kişiler dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamadan geçmektedir. Sözlü mülakatta adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan adaydan en düşük puanı alan adaya göre sırasıyla alım yapılır. Kurum içinde gerçekleştirilen sınavda dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplama yapılır. Bu kapsamda adayların sözlü sınavının yüzde 50'si KPSS puanının %50’si olmak suretiyle yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sınav sonuçları ise adayların başarı sırasına göre kurumun resmi internet sayfası üzerinden açıklanır. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanlar içinde yedek adaylar arasından sırasıyla seçim yapılır.