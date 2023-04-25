GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 13:50

İthalat rejimi kararı değişti: Buğdayda gümrük vergisi 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

İthalat rejimi kontrol kararında bir değişiklik yapıldığı bildirildi. Değişiklik, önceki kararda sıfırlanan buğday tarifesini yüzde 130'a çıkarıyor.

GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 13:50
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İthalat rejimi kararı değişti: Buğdayda gümrük vergisi 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!
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İthalat rejimine ilişkin karar yeniden değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karara göre buğdaya uygulanan yüzde 0 tarifesi yüzde 130'a çıkarılacak. Bu karar 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek.

Buğdayda gümrük vergisi 0'dan yüzde 130'a çıkıyor



Yeni ithalat rejimi kararlarındaki normal vergi oranlarına geri dönülmüş olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren buğdayda yüzde 0 olarak uygulanan gümrük vergisi tarifesi yüzde 130 üzerinden uygulanacaktır.

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Elvan ÇILDIR
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