İthalat rejimi kararı değişti: Buğdayda gümrük vergisi 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!













İthalat rejimine ilişkin karar yeniden değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karara göre buğdaya uygulanan yüzde 0 tarifesi yüzde 130'a çıkarılacak. Bu karar 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek.Yeni ithalat rejimi kararlarındaki normal vergi oranlarına geri dönülmüş olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren buğdayda yüzde 0 olarak uygulanan gümrük vergisi tarifesi yüzde 130 üzerinden uygulanacaktır.