EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 10:27

İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri yarın sahiplerini buluyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kuruluşunun 140'ıncı yıl dönümünü yarın bir ödül programı ile kutlayacak.

EKONOMİ
24 Eylül 2022 - 10:27
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İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri yarın sahiplerini buluyor


İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 140'ıncı kuruluş yıl dönümü sebebiyle vereceği özel ödüller, yarın sahiplerini bulacak. İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre 693 bin üyesiyle İstanbul iş dünyasının çatı kuruluşu olan İTO, kuruluşunun 140'ıncı yıl dönümünü görkemli bir ödül töreni ile kutlayacak. Ödül töreni programı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 25 Eylül'de sahiplerini bulacak 6 ödül kategorisi; restorasyon, kültür-sanat, turizm, teknoloji, girişimcilik ve dönüşüm olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmete adanmış odamızın 140'ıncı yılını kutluyoruz. İstanbul markasına katkıda yer alan kişi ve kurumları ödüllendirmek, Türkiye'nin en büyük odası olarak bizlerin ülkemize ve şehrimize duyduğumuz sorumluluğun yansımasıdır. 6 kategorideki ödüllerimiz sahiplerini bulacak. Şimdiden ödül alacak kıymetli isimleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.



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