İttifaka son anda dönen Meral Akşener, sessizliğini bozdu: 'Tarih yazacağız!'













MERAL AKŞENER'DEN İMAMOĞLU YAVAŞ PAYLAŞIMI





İYİ PArti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı "Tarih yazacağız" diyerek bir paylaşım yaptı.6'lı masada gergin geçen adaylık krizi nihayet çözüldü. CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karşı çıkan ve yerine İmamoğlu ya da Yavaş'ı öneren Meral Akşener, daha sonrasında Kılıçdaroğlı ile bir araya geldi. Akşener, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başkan yardımcısı olması" teklifiyle gitti ve ittifaka dönmek için 6. Masa Konferansı'na katıldı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanınca yüzünde hoşnutsuz bir ifade olan Meral Akşener, ikili arasındaki karşılıklı tartışmada sessizliği bozdu. Akşener, Twitter hesabı üzerinden imamoğlu ve Yavaş ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve not olarak ise Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" dedi.