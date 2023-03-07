İttifakın Genel Başkanları birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkıyorlar!







"DEPREM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ"





ALTI LİDER DEPREM BÖLGESİNE DOĞRU YOLA ÇIKIYOR







Milli İttifak liderleri dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Altı liderin bir araya gelmesinin ardından liderler, Saadet Partisi genel merkezi önünde toplanan kalabalığın karşısında cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti adına konuşmayı yapan Temel Karamollaoğlu oldu. Başkan yardımcılığına ise beş yönetici ile birlikte İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş duyuruldu.Milli İttifak'ta yaşanan yoğun miting trafiğinde deprem bölgesinde yaşananlar da konuşuldu. 3 gün önce 10 CHP'li belediye başkanı ile bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerine odaklanılması gerektiğini belirterek, depremlerin zaten önemli bir gündem maddesi olmaya devam ettiğini vurguladı. Aynı konferansta Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına ve diğer yetkililere de "deprem alanlarının hafife alınması ve vatandaşların ihmal edilmemesi" talimatını verdi.Son gelen bilgilere göre, Millet İttifakı'nın 6 lideri ilk programlarını açıkladılar. Altı lider, depremden etkilenen bölgeleri birlikte ziyaret edecekler. Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı'nın deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.