İttifakın Genel Başkanları birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkıyorlar!

Milli İttifak liderleri dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Altı liderin bir araya gelmesinin ardından liderler, Saadet Partisi genel merkezi önünde toplanan kalabalığın karşısında cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti adına konuşmayı yapan Temel Karamollaoğlu oldu. Başkan yardımcılığına ise beş yönetici ile birlikte İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş duyuruldu.
"DEPREM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ"
ALTI LİDER DEPREM BÖLGESİNE DOĞRU YOLA ÇIKIYOR
Son gelen bilgilere göre, Millet İttifakı'nın 6 lideri ilk programlarını açıkladılar. Altı lider, depremden etkilenen bölgeleri birlikte ziyaret edecekler. Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı'nın deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.