İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik







Google'a "arkadaşlık uygulaması" araması girerseniz, 1,5 milyondan fazla sonuç alırsınız — çeşitli listeler, seçmeler, hizmetlerin resmi sayfaları, Google Play veya AppStore markalı mağazalardaki uygulamalara bağlantılar vb.

Peki bu kadar çeşitlilik içinde nasıl kaybolmazsınız?







Biri en basit yoldan gider ve herkesin konuştuğu en ünlü uygulamaları kullanır — Tinder, Badoo, Bumble ve diğerleri. Biri seçim sorusuna biraz daha dikkat eder ve daha işlevsel ve orijinal alternatifler aramaya çalışır — Coffee Meets Bagel, Happn veya Hinge. Ve hatta birileri, bir arkadaşlık uygulamasına dikkat etmek için karşılaması gereken zorunlu kriterlerin bir listesini bile yapıyor.

Üçüncü kategoriye dahil iseniz, aşağıdaki bilgiler tam size göre. Bize göre arkadaşlık uygulamasının kalitesine tanıklık eden 12 ana kriter topladık. Birçok yararlı bilgi bulacağınızdan eminiz!

İşte iyi bir arkadaşlık uygulamasının 12 özelliği!

Özellik #1. Doğru cinsiyet filtresi

Amacınız ilişki kurmak için karşı cinsle tanışmaksa, cinsiyet filtresi sizin için kritik olacaktır. Örneğin, Omegle görüntülü sohbetinde prensipte böyle bir filtre yoktur. Ve OmegleAlternative.com adlı Omegle alternatifi, tam tersine, onu ana odak noktası haline getiriyor. Buradaki kızlar, partnerleri seçme sisteminin cinsiyet konusunda asla yanılmadığı için hesap bilgilerini doğrulamalıdır. Ancak genel olarak, çevrimiçi arkadaşlıkta doğru bir cinsiyet filtresinin kuraldan çok bir istisna olduğunu anlamalısınız. Genellikle mükemmel çalışmaz.

Özellik #2. Coğrafi filtre

Konum arama, çevrimiçi arkadaşlıkta oldukça yaygın bir özelliktir. Genellikle oldukça doğru çalışır ve yakındaki ilginç insanları bulmaya yardımcı olur. Coğrafi ve dil filtrelerinin çok farklı şeyler olduğunu unutmayın. Ve yalnızca ikincisine odaklanmak kesinlikle buna değmez. Çünkü örneğin İngilizce, Büyük Britanya'da, ABD'de, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da konuşulmaktadır. Hoşlandığınız kişinin dünyanın diğer yarısında olduğunu öğrenmek pek hoş olmayacaktır. Bu nedenle, coğrafi bir filtre kullandığınızdan emin olun.

Özellik #3. Görüntüleme olanağı sunan kapsamlı profiller

Çevrimiçi arkadaşlık sitelerinde kullanıcı profilleri ne kadar ayrıntılı olursa o kadar iyidir. İlk diyalogdan önce bir kişi hakkında yeterince bilgi edinme fırsatınız varsa, bu önemli bir artıdır. Sayfadaki bilgiler, çok fazla zaman kazanmanıza ve arkadaşlık için sizin için tamamen uygun olmayan başvuru sahiplerini hemen ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, profilinize dikkat etmeyi unutmamak önemlidir. Sonuçta, diğer kullanıcılar da doğrudan tanışmadan önce sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinmek ister. Bu soru üzerinde daha fazla zaman harcayın ve kendiniz hakkında dürüst olun.

Özellik #4. Sosyal ağlar ile entegrasyon

Genel olarak bu zorunlu değildir ancak oldukça kullanışlı bir özelliktir. Örneğin, sosyal ağlarla entegrasyon, tek bir tıklamayla bir arkadaşlık uygulamasına kaydolmanıza olanak tanır. Çoğu modern arkadaşlık uygulaması ve Omegle alternatifi bu fırsatı sağlar: OmeTV, Chatspin ve diğerleri.

Bazı durumlarda, sosyal ağlarla entegrasyon, seçilen sosyal ağdan fotoğraf, yaş, ikamet yeri ve benzeri bilgileri "çekerek" bir profil doldurma sürecini daha da basitleştirir. Bu gerçekten çok zaman kazandırır ve uygulamayı daha hızlı kullanmaya başlamanıza yardımcı olur.

Özellik #5. Destek iletişim formu

Hala destek hizmetiyle iletişim kurmanın imkansız olduğu veya herhangi bir talebin basitçe göz ardı edildiği arkadaşlık siteleri ve uygulamaları vardır. Bu tür hizmetleri kullanmanızı önermiyoruz çünkü gerekirse yardım alabileceğiniz, bir dolandırıcıdan veya elverişsiz bir kullanıcıdan şikayetçi olabileceğiniz hiçbir yeriniz olmayacaktır.

Özellik #6. Yerleşik çevirmen

Yabancılarla iletişim kurmak isteyen ancak dil bilmeyenler için vazgeçilmez olan çok kullanışlı bir özellik. Yerleşik mesaj çevirmeni halihazırda OmeTV ve OmegleAlternative.com'te mevcuttur. Tavsiye edilir!

Elbette üçüncü taraf çeviri hizmetlerini kullanabilirsiniz ancak bu ekstra zaman alır ve sizi sürekli uygulamalar arasında geçiş yapmaya zorlar.

Özellik #7. Görüntülü çağrılar

Bugün, Tinder, Badoo veya daha az popüler benzerleri olsun, neredeyse tüm arkadaşlık uygulamalarının görüntülü arama özelliği vardır. Ayrıca, tüm iletişimin esasen görüntülü iletişime dayandığı Omegle ve Omegle alternatiflerini de unutmayın. Herhangi bir nedenle henüz video aracılığıyla tanışmadıysanız, bunu değiştirmenin zamanı gelmiştir.

Özellik #8. Arkadaş ekleme

Gelecekte tekrar iletişim kurabilmeniz için bir kişiyi arkadaş listenize ekleme imkanı çok kullanışlıdır. Bu özellik https://omeglealternative.com/tr ve Chatous'ta çoktan başarıyla uygulanmıştır. Sadece benzer düşünen insanlarla konuşmakla değil aynı zamanda romantik bir ilişki veya güçlü bir arkadaşlık kurma olasılığı olan gerçekten umut verici tanıdıklarla ilgileniyorsanız, bu çok kullanışlıdır.

Özellik #9. Seçili hesapları engelleme

Basit ama son derece kullanışlı bir özellik, bu sayede bazı kullanıcılarla iletişimi bir kereliğine veya tamamen durdurabilirsiniz. Tek bir tıklama — ve sistem sizi bir daha hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Aslında, bugün böyle bir işlevsellikle kimseyi şaşırtmayacaksınız ancak yine de kullandığınız uygulamada bir kişiyi engellemenin mümkün olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

Özellik #10. İki faktörlü kimlik doğrulama

Kullanıcı verilerini korumak için telefon numarasıyla (veya başka bir yöntemle) iki faktörlü kimlik doğrulama en etkili çözümlerden biridir. Gerçek şu ki, normal bir kullanıcı hesabını hacklemek bilgili insanlar için o kadar da zor bir iş değildir. Ancak iki faktörlü doğrulamanın mevcudiyetinde her şey çok karmaşık hale gelir.

Şu anda birçok arkadaşlık hizmeti ek yetkilendirme seçenekleri uygulamaya ve genel olarak kullanıcı verilerinin güvenlik düzeyini artırmaya yeni başlıyor. Ancak bu yönde zaten olumlu bir hareket var ve bu cesaret verici.

Öncelikle, iki faktörlü kimlik doğrulamanın halihazırda uygulandığı ve tamamen çalışır durumda olduğu arkadaşlık uygulamalarına ve sitelerine dikkat etmenizi öneririz. Ve bu özelliği kaçırmayın. Bu sizin gizliliğiniz ve veri güvenliğinizle ilgili. Giriş sürecinin biraz daha yavaş olmasına izin vermek daha iyidir ancak davetsiz misafirlerin buna erişemeyeceğinden emin olacaksınız.

Özellik #11. Hesap doğrulama

Doğrulama, öncelikle arkadaşlık hizmetinin sahte hesap ve botlardan korunmasıdır. Ne yazık ki, birçok modern arkadaşlık sitesinde bu konuda ciddi sorunlar var. Ve ortalama bir kullanıcı için bu, izlenimi büyük ölçüde bozabilir. Bu nedenle, hesap doğrulama günümüzde son derece önemlidir. Doğrulamanın faydalarına iyi bir örnek, neredeyse hiç sahte ve bot bulunmayan OmegleAlternative.com'tir.

Özellik #12. İlgi, hobi vb. göre arama

Sadece görünüşe güvenerek ilginç partnerler aramanın başarısız bir fikir olduğu açıktır. Bu nedenle, ilgi alanlarına göre arama yapılan siteleri seçmenizi tavsiye ederiz. Bu zor değil çünkü böyle bir fırsat artık neredeyse her yerde. Oldukça basit Omegle görüntülü sohbetinde bile bu arama seçeneği mevcuttur. Sadece özel bir alana ilgi alanlarınızın ve sohbet konularınızın bir listesini girersiniz ve sistem sizin için en uygun partneri bulmaya çalışır. Her şey oldukça basit ve yine de çok etkili.

Gerçekten mükemmel bir arkadaşlık sitesi mevcut mu?

En iyi arkadaşlık uygulaması, şu anda kullandığınız ve sizin için doğru olan uygulamadır. Çünkü arkadaşlık hizmetlerinin kalitesi için evrensel bir kriter yoktur. Bazı insanlar minimalizmi sayesinde Omegle görüntülü sohbetini oldukça seviyor. Ve bazıları için kalitenin ana göstergesi, Tinder'da olduğu gibi geniş ve aktif bir kitledir.