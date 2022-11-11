İyi bir arkadaşlık uygulamasının sahip olması gereken 12 özellik

Google'a "arkadaşlık uygulaması" araması girerseniz, 1,5 milyondan fazla sonuç alırsınız — çeşitli listeler, seçmeler, hizmetlerin resmi sayfaları, Google Play veya AppStore markalı mağazalardaki uygulamalara bağlantılar vb.Peki bu kadar çeşitlilik içinde nasıl kaybolmazsınız?
Biri en basit yoldan gider ve herkesin konuştuğu en ünlü uygulamaları kullanır — Tinder, Badoo, Bumble ve diğerleri. Biri seçim sorusuna biraz daha dikkat eder ve daha işlevsel ve orijinal alternatifler aramaya çalışır — Coffee Meets Bagel, Happn veya Hinge. Ve hatta birileri, bir arkadaşlık uygulamasına dikkat etmek için karşılaması gereken zorunlu kriterlerin bir listesini bile yapıyor.Üçüncü kategoriye dahil iseniz, aşağıdaki bilgiler tam size göre. Bize göre arkadaşlık uygulamasının kalitesine tanıklık eden 12 ana kriter topladık. Birçok yararlı bilgi bulacağınızdan eminiz!