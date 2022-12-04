EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 20:07

İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Tanışma Kredisi ile 25.000 TL ihtiyaç kredisi en düşük faiz oranıyla verilecek. İşte hesaplama tablosu.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 20:07
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İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!


Paraya ihtiyacı olan kişiler bankaların ihtiyaç kredilerine talep gösteriyor. Banka sicili temiz olan ve düzenli bir geliri olan kişilere bankalar hemen kredi veriyor. Özel bankaların duyurduğu kredi kampanyaları ile kredi çekmek ve kullanmak avantajlı hale geliyor. Bu kapsamda düşük faizli kredi arayanların ilk tercihlerinden biri QNB Finansbank oluyor.

Yüksek sayıda müşteri kapasitesi bulunan QNB Finansbank, daha fazla müşteriye ulaşmak adına kredi kampanyaları düzenliyor. ‘ Tanışma Kredisi ‘ adı ile verilen kredide faiz oranı düşük tutuluyor ve bu nedenle aylık taksit ile toplam geri ödeme tutarları daha uyguna geliyor.

QNB Finanbank 25.000 TL ihtiyaç kredisi sunacak!



QNB Finansbank’ın Tanışma Kredisi paketi ile nakit ihtiyaçlarınıza anında çözüm bulabilirsiniz. Bankadan kredi kullanmak için mobil uygulama, internet bankacılığı ya da QNB Finansbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Bankadan 25 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde yüzde 1,74 faiz oranı sizi karşılayacak. Ayda 1008 lira taksitler ile 36 ay vadeli kredi için ödeyeceğiniz toplam geri ödeme tutar 36 bin 434 lira oluyor. Bu kredi için toplam faiz 11 bin 309 lira olurken 125 lira da tahsis ücreti talep ediliyor.

Kredi tutarı: 25.000 TL

Faiz oranı: 1,74

Vade: 36 ay

Aylık taksit: 1.008 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 36.434,60 TL

qnb

QNB Finansbank’ın Tanışma Kredisi ile en düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bankanın müşterisi olmanız halinde, QNB Finansbank ayrıcalıklarından da yararlanmak mümkün oluyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi detaylarına göz atabilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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