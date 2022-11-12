İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı: Sendika başkanları altılı masa tarafından dinlenecek







İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN SENDİKA AÇIKLAMASI







Anayasa Mahkemesi'nden önce davranan İYİ Parti, sendikaları toplama kararı alarak başkanlarıyla beraber toplantı yapmaya ilişkin açıklamalar yapıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, altılı masasının, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların yapılacağına işaret etti.İYİ Partinin hızlı davrandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda sendikaları dinleme kararı alınırken Anayasa Mahkemesi ise bu durum için geç kaldığı görüldü. 9 Kasım 2022 tarihinde gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal davası görülürken çıkan karar ise MEB'i ve en yüksek üye sayısına sahip üç eğitim sendikasını dinleme kararını verildi. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin henüz bu konuda bir eylemi olmazken İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, altılı masa olarak sendika başkanların dinleneceğini belirtti.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise şu açıklamada bulundu; İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığımız koordinasyonu ve altılı masanın eğitimden sorumlu yetkililerinin katılımıyla; 14 eğitim sendikasıyla 12 Kasım 2022 Cumartesi saat 13.00’te toplantı düzenlenecektir.