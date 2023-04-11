SİYASET
11 Nisan 2023 - 17:08

İYİ Parti'de bir kan kaybı daha: Hilmi Kahraman, vekil adaylığından istifa etti!

İYİ Parti'nin Kırklareli 3. sıra milletvekili adayı olarak listeye adı yazılan Hilmi Kahraman, vekil adaylığından istifa ederek ayrıldığını duyurdu.

SİYASET
11 Nisan 2023 - 17:08
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İYİ Parti'de bir kan kaybı daha: Hilmi Kahraman, vekil adaylığından istifa etti!
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Kırklareli'de İYİ Parti milletvekili adayı Türker Yörükçüoğlu'nu 1., Sibel Pişkin'i 2. ve Hilmi Kahraman'ı 3. sırada sıraladı. Hilmi Kahraman milletvekili adayı olarak istifa edeceğini açıkladı.

Hilmi Kahraman, vekil adaylığından istifa etti



Kahraman yaptığı yazılı açıklamada, “3 Mart'ta adaya dayatma olduğunu belirten iradenin Kırklareli'ne aday bile olmayan birine dayatması kabul edilemez ve yanlıştır. Halkımıza, teşkilatımıza ve tüm adaylara yapılan haksızlıkların altını çizmek istiyorum. İYİ Parti'den Kırklareli milletvekili olarak girdiğim listeden istifamı arz ediyorum. Ülkemiz ve milletimize hayırlısı neyse onu yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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