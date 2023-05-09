SİYASET
09 Mayıs 2023 - 14:04

İYİ Parti'den AKP'ye geçen Yavuz Ağıralioğlu: 'Kemal Bey kazanırsa parti kurabilirim!'

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen Yavuz Ağıralioğlu, seçimle ilgili konuştu. Ağıralioğlu, konuşmasında "Kemal Bey kazanırsa belki hemen bir parti kurmalıyım" ifadelerini kullandı.

SİYASET
09 Mayıs 2023 - 14:04
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İYİ Parti'den AKP'ye geçen Yavuz Ağıralioğlu: 'Kemal Bey kazanırsa parti kurabilirim!'


Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa ederek ayrılan ve AK Parti'ye geçen Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları gündeme geldi. ASAD platformuna konuk olarak katılan Ağıralioğlu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kemal Bey'in kazanması durumunda hemen parti kurmam gerekebilir" dedi.

'TAYYİP BEY KAZANIRSA BAŞKA, KEMAL BEY KAZANIRSA BAŞKA'

Yavuz Ağıralioğlu

14 Mayıs seçimiyle ilgili bir konuşma yapan Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"Tayyip Bey kazanırsa farklı, Kemal Bey kazanırsa farklı... Kemal Bey kazanırsa bu galibiyetin siyasi yolu sıkıştıracağını düşünüyorum. Sonuç olarak, yeni seçimlerin ertelenmesi gerekecek. Kemal Bey kazanırsa hemen bir parti kurmam gerekebilir.

İktidar değiştirmek isteyenlerin bizim çocuk katillerimize yönelmesi çok yazık. Bu kadar kusuru olan bir iktidar karşısında tüm ülkeyi kaplayacak muhalefetin sefaleti utanç verici. Dinleyin Kandil'den açıklama var: Faşizme karşı beraberiz... İYİ inşallah bir şeyler söyler. PKK 'çatışma yok' ilan ediyor. Bu nedir? Süreç bitmemeliydi... Kemal Bey adaylık süreci dedikleri şey... Oturup konuşmuşlar anlaşılan... HDP, Erdoğan'la ikinci turda görüşme kararı alıyor diyelim. Erdoğan'dan bir set istiyor, cevap istiyor. Ama Kemal Bey'in statüsünü istiyorlar. Kendi ülkeleri için güvenlik istiyorlar."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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