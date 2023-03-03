İYİ Parti'den flaş karar: 6'lı masayla uzlaşamayan Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olmaya çağırdı..







'AYNI KARARLILIK İLE DURUYORUZ'







'İKİ İSİM SÖYLEDİK: YAVAŞ VE İMAMOĞLU'

AKŞENER'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi ile Milli İttifak'ın 12'nci toplantısı sonrası gözler İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısına çevrildi. Dün akşam Ankara'da milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Divanı üyeleri ile görüşme gerçekleştiren Meral Akşener, bugün partisinin genel işler kurulu ile bir araya geldi. Bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Akşener, ve heyet İYİ Parti'nin ana binasına geldiler.İYŞ Parti lideri Merak Akşener görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İşte bu noktada İyi Parti baskı uygulamak, ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. 20 yıldır ülkemizi perişan eden canavarca zihniyete karşı. Kararlılıkla dimdik ayaktayız. 2002'de nasıl vatana karşı komploculara karşı durduysak, bugün de aynı durumdayız. 2023 yılında milletlerimiz harap olmuş cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yıpranmış değerleri için büyük bir mücadele verirken, 'Ceketimi asacağım' diyenlere karşı dimdik duruyoruz ve yolumuza devam edeceğiz. dedi. Dayatmalara direnerek, kirli anlaşmaları reddederek bu günlere geldiklerini söyleyen Akşener, “Ülkemizi siyasetimizin merkezine aldık ve memleketimizin her tarafını dolaştık. Ülkemizin kaygı ve ihtiyaçlarını, beklentilerini dinledik. Nasıl ülkemizin dertlerini dinledik, notlar alıp hükümete ilettikse, onların da biz muhalefetten beklentilerini dinlemek için yılmadan çalıştık” diye konuştu.Geçen yıl 5 siyasi partiyle çok önemli bir aşamaya geldiklerini söyleyen Akşener, “Önemli birçok konuda anlaşmaya vardık. Dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında adayın kim olacağı tartışıldı. Bu anlamda beş siyasi parti Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıkladı. Bizlerde İYİ Parti olarak milletimizin sıcak teveccühünü gördüğümüz ve uzun zamandır sayın bakanı fark oranıyla kazandığımızı gördüğümüz iki ismi açıkladık. Bu iki isim Yavaş Bey ve İmamoğlu Bey." dedi. Akşener, ortak cumhurbaşkanı adayının makul ve verilere dayalı olarak belirlenmesi konusunu da önerdiklerini ancak bu teklifin reddedildiğini belirterek, liderlerin ortak imzaladığı metne atıfta bulunarak, "tırnak içinde bir anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na seslenen Akşener, “Sizler bu milletin iradesine göre seçildiniz. İşini daha iyi yaptın. Enkaz altında da olsa ülkemizi terk etmediniz. Milletimiz çabalarınızı gördü ve yanınızda. Bugün çok ciddi bir olayın eşiğinde görevinizi yapmanızı rica ediyoruz” dedi ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı. “Ülkemiz sizin samimiyetinizi anlamış ve başına bela olmuştur. Ülkemiz sizi çok sevdi ve kucakladı. Bugün de öyle; Çok ciddi bir çatlağın eşiğinde, sizi bir göreve çağırıyor. 100 yıl önce nasılsa bugün de aynı; Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehdit edilirken, Dinh hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiş ve milletimizi darmadağın etmiş; 100 yıl önce olduğu gibi bugün de halkımız; Bağımsızlığını kendi azim ve kararlarına bağlamıştır. Yangın ceketi giymeye karar verdi. Bu misyon inkar edilemez. Bu görev; Cumhuriyetimizin görevi, yeni bir yüzyılın şafağında yeni bir sayfa açmaktır. Görev yalnızca bir dayatmayı değil, topyekun bir dayatmayı yıkmaktır. Sadece bir kişi değil; Kendini milletten üstün gören şeytani zihniyeti yenmelidir. 100 yıl sonra bugün; Bu misyon, prangaların kırılmasını ve ülkenin kalbine ulaşılmasını emrediyor. Hiç şüphemiz yok ki bu misyon; Bu inkar edilemez bir görevdir. Çünkü bu çağrının sahibi vatandır! Çünkü o kelimenin sahibi vatandır”