İYİ Parti'den son hamle: Yavaş ve İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olun teklifi!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A "CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLUN" TEKLİFİ







İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş, İYİ Parti genel merkezine gittiler ve Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmenin hemen ardından partinin sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, Akşener'in her iki belediye başkanına seçilecek olan Cumhurbaşkanının yardımcıları olmaları yönünde teklifini sunduğunu duyurdu.Kürşad Zorlu'nun o açıklaması şöyle: 13. Cumhurbaşkanı belirleme süreci sayın başkanımızın 2 Mart'ta gerçekleşen görüşmenin sonrasında daha önce mutabık kalınan esaslar çerçevesinde arabuluculuk sürecini yönetti ve bu noktaya geldi. Başkanımız milletimizin sesine uygun olarak milli koalisyon teklifini kapsamlı ve kapsamlı yeni bir teklifle gündeme getirdi. Her iki belediye başkanı başkanımızı ziyaret ettiler. Başkanımız da her iki belediye başkanına seçilecek olan 13 cumhurbaşkanının yetkili Başkan Yardımcısı olarak yer almaları önerisini kendilerine iletmiştir. Başkanımız bu önerileri Sayın Kılıçdaroğlu'na iletecek. Toplantıya katılacağınızı umuyoruz."