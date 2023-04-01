Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul Zeytinburnu'nda İl Başkanlığı binasına silahından çıkan kurşunu isabet eden kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Bu kapsamda yakalanan Melikşah E. isimli şahıs hakkında 'Silahlı tehdit' ve 'Nitelikli mala zarar verme' gerekçelerinin yanı sıra korku, endişe ve paniğe yol açacak şekilde silahla ateş etme suçlamasıyla gözaltına alındı.
GÜNDEM
01 Nisan 2023 - 16:58
İYİ Parti'in İl Başkanlığına kurşunu isabet eden şüpheliyi savcı serbest bıraktı!
İYİ Parti'nin istanbul'daki İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunla ilgili tutuklanan zanlı savcılık tarafından serbest bırakıldı.
GÜNDEM
01 Nisan 2023 - 16:58