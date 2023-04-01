İYİ Parti'in İl Başkanlığına kurşunu isabet eden şüpheliyi savcı serbest bıraktı!







İFADESİ SONRASI SERBESTLİK KARARI







Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul Zeytinburnu'nda İl Başkanlığı binasına silahından çıkan kurşunu isabet eden kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Bu kapsamda yakalanan Melikşah E. isimli şahıs hakkında 'Silahlı tehdit' ve 'Nitelikli mala zarar verme' gerekçelerinin yanı sıra korku, endişe ve paniğe yol açacak şekilde silahla ateş etme suçlamasıyla gözaltına alındı.Emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan Melikşah E., daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü ve orada da ifadesine başvuruldu. Organize Suçlar ve Terör Soruşturma Dairesi savcısının ifade alma işlemi tamamlandıktan sınra Melikşah E.'nin serbest bırakılmasına karar verildi.