İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi..







KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ







Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3. olağa kongresi gerçekleştirildi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılan kongre toplantısında Gönül Er'in başkan olarak seçildiği mecliste kürsüye çıkan bir diğer başkan adayı İsmail Keskin, partililere seslenmek için kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. Bu arada iki adayın taraflarının arasında sözlü istişareler başladı.Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Sahnede ve salonda devam eden mücadele koridorlara da taştı. Bu arada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sükunet çağrısında bulundu. Kavga ve gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.