GÜNDEM
16 Aralık 2021 - 23:47

İYİ Parti lideri Akşener'e çalıntı hediye!

Osmaniye'de bir iş yerinden 25 tane el işlemeli bıçak çalan bir şüpheli, çaldığı bıçaklardan birini bugün kente ziyarete gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hediye etti. Yapılan şikayet üzerine şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNDEM
16 Aralık 2021 - 23:47
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İYİ Parti lideri Akşener'e çalıntı hediye!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün bir ziyaret için Osmaniye'deydi. Burada esnaflar ve vatandaşlarla görüşen Akşener'e Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z. bir bıçak hediye etti. 








Daha sonra Eshabil Avşar isimli bir esnaf, Kemal Satır Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinden 25 adet el işlemeli bıçağın çalındığını fark etti ve hemen polise gitti. Avşar, polise verdiği şikayet dilekçesinde İYİ Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z.'nin iş yerine geldiğini ve 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını söyledi. A.Z.'nin iş yerinden çıktıktan sonra 25 el işlemeli bıçağın kayıp olduğunu fark ettiğini belirten Avşar, A.Z.'den şikayetçi oldu.



Polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve A.Z'nin bıçakları çaldığını ve dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini gördü. Kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti ve A.Z'yi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen A.Z'nin, çaldığı iddia edilen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kente ziyaret için gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. 
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