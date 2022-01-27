İYİ Parti lideri Akşener koronavirüs salgınına yakalandı!













Bazı semptomlar gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PCR testi yaptırdı. Test sonuçlarını alan ve sonuçların pozitif olduğunu gören Akşener, koronavirüs salgınına yakalandığı bilgisini paylaştı.Test sonucunun pozitif olduğunu fakat sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu bildiren Meral Akşener, eşiyle birlikte 1 haftalık karantina süreceğine girdiklerini söyledi.