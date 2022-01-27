GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 00:21
Güncelleme: 27 Ocak 2022 - 00:27

İYİ Parti lideri Akşener koronavirüs salgınına yakalandı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken eşiyle birlikte 1 haftalığına karantina sürecine gireceğini söyledi.

GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 00:21
Güncelleme: 27 Ocak 2022 - 00:27
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İYİ Parti lideri Akşener koronavirüs salgınına yakalandı!
Bazı semptomlar gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PCR testi yaptırdı. Test sonuçlarını alan ve sonuçların pozitif olduğunu gören Akşener, koronavirüs salgınına yakalandığı bilgisini paylaştı. 








Test sonucunun pozitif olduğunu fakat sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu bildiren Meral Akşener, eşiyle birlikte 1 haftalık karantina süreceğine girdiklerini söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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