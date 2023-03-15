İYİ Parti lideri Akşener, kurultayda sert ve net bir mesaj verdi: '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur!'













SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ UNUTURSAM ÜLKEM BANA HELALLİK VERMEZ

'ERDOĞAN'DAN SEÇİM BEYANNAMESİ...'

'TÜRKİYE'NİN 13. CUMHURBAŞKANI KILIÇDAROĞLU'DUR'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantısında gündeme ilişkin konuşan Akşener, 14 Mayıs seçimlerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını vurgulayarak '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur!' dedi. Herkesin gönlünü ferah tutmasını söyleyen Akşener, bu iki ayın aslında Türkiye'nin engellenemez bi yükseliş arifesinde olduğunu ifade etti.Meral Akşener'in kürsüde yaptığı konuşmasına öne çıkan başlıklar şöyle: 15 Mayıs'ta gidersem gitmeliyim diyenler gidecek ve doktorlarımız mücevherleri gibi burada kalacak. Elbet o kötü günler geçecek. Beyaz önlüğünüzü lekelemeyeceğiz.Sinan Ateş'i unutursam veya unutturursam, milletim bana hakkını helal etmez. Sayın Erdoğan, daha öncesinde Ayşe kızımıza sözler eren siz değil misiniz? Senin sözlerini tekrarlamak olgunluk mu Erdoğan? Kendinize hangi sıfatları verdiğinize bir bakın. Sayın Erdoğan; arkanızdaki dümene karşı; Bu kadar beceriksiz olma! Adaleti karartanlara karşı miyop olmayın! Mafyaya, simsarlara, uyuşturucu tacirlerine karşı savaşın; Bu kadar çaresiz olma! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Korkma ! Bu cinayetten kim sorumlu? Bu suikastı planlayanlar kimler? Sinan Ateş'in asıl katili kimdir? Bu ülkeden gerçekten helallik almak istiyorsanız; O kan lekesini yerde bırakma! Bu haksızlığa boyun eğmeyin!Örneğin; Adaylığı mükemmel olmaktan uzak olsa da; Koalisyonun daha geniş kitlelere yayılan cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde; Türkiye, Şeyh Sait isyanının bedelini ödemeli ve özür dilemelidir. Özerk ve federallik var. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir. Yeminimizi kaldırdılar ama, şimdi olduğu gibi; Bir de “Türküm deyince ne mutlu” yazılarının kaldırılması var. Örneğin; Kadınların kendi fıtratlarına göre yaşamaları gerekir. Kadına yönelik bir baskı var. Kadına şiddet onlarda mümkündür. Cumhuriyet değerlerimize saldırıyorlar. Çok uluslu var, paralel eğitim kurumları bulunuyor. Kısacası bu ülkenin birliğine, varlığına ve geleceğine yönelik çok büyük bir tehdit söz konusudur. Bu vesileyle, elinde vatansever bir mezura ile uzun süredir dolaşan arkadaşlarının bu son gelişmeler karşısında ibret verici suskunluklarını tarihe not ediyor; Cumhur İttifakı’nın bu devrim niteliğindeki yeni vaatlerini genişleterek yüce Türkiye Milletinin takdirine sunuyorum. Aynı zamanda Millet İttifakı bileşenlerine seslenmek istiyorum: Büyüklerimiz ne diyor; “Kim geçici bir ata binerse, çabucak kaçar. Üzülmeyin. Senin için aynı olacak. İşte bu kadar, 2 ay daha. Adım adım, istediğiniz kadar salın. İstediğin kadar saçmala. İttifakınız için istediğiniz organizasyona, klana, eğitime katılın. Korku işe yaramaz. 2 ay sonra rahatlarsın. Siyasi tarihimiz defalarca göstermiştir ki; Milletin iradesinden daha büyük bir güç yoktur. Söz ve hüküm milletimizindir. Milletin vicdanına mahkûm oldunuz. 14 Mayıs'ta milletin kararı ile yenileceksiniz. Artık çıkış yok. Bu yıl, o yıl!Dün neredeydik bugün de oradayız. Düşmeden ayağa kalktık. Halkın iradesini temsil edeceğimize söz veriyoruz. Bu seçimi mutlaka kazanacağımızın sözünü vermiştik. Doğru bildiğimizi söylemeye devam ediyoruz. Hatta 6 Mart'ta ülkemiz için bir çözüm ürettik. Milletin iradesinin milletin ahdinde yer almasını sağladık. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Herkesin içi rahat olsun, bu iki aylar Türkiye'nin karşı konulamaz yükselişinin arifesi.