İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında arbede! Yumruklar havada uçuştu..













SEÇİM İŞLERİ BAŞKANINDAN "SALDIRIN" TALİMATI

SEÇİMLERİN İPTAL ÖNERİSİ KAVGA ÇIKARDI

İYİ Parti'de iç çekişme sürüyor. Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldıktan sonra kapalı kapılar ardında yapılan müzakerelerin ardından geri dönmüştü. Fakat, bu süreçte seçim döneminde birkaç kişi istifa ettiğini bildirmişti. İYİ Parti'nin ön seçimlerinde partililer milletvekili olmak isteyenler isimler için oy vermeye başladı. İYİ Parti'nin Ankara'da yaptığı ön seçim, yeniden seçilme tartışmasına yol açtı.Ortaya atışlan iddialara göre İYİ Parti'nin Seçim İşleri Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Ankara Milletvekili olan Şenol Sunat'ın saldırı emri sonrası tartışmalar başladı. Şenol Sunat'ın verdiği talimatla ekip Ankara 2. Bölgeden milletvekili adayı olan Adnan Beker'in ekibi ile karşı karşıya geldi. Kısa süren tartışmanın ardından olay kavgaya dönerken parti üyeleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırır. Kavga sahnede ve salonda devam ederek koridora taştı. Bu arada parti yetkilileri parti üyelerini sakin olmaya çağırdı.Kavga ve gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.Kavganın hemen ardından Sunat'ın görüşmeden önce bir dış inceleme yaptığı ve tarafların incelemeye itiraz ettiği öğrenildi. Adnan Beker ise ön seçimlerin iptal edilmesini, her iki tarafın bu konuda anlaşmazlığa düşmesini istemediğini söylediği gelen bilgiler arasında yer aldı.