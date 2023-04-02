GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 21:15

İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında arbede! Yumruklar havada uçuştu..

İYİ Parti'nin Ankara'daki temayül yoklamasında resmen savaş çıktı. Partinin Ankara'da milletvekili adaylarını belirlemek için yapacağı seçim anketinde çıkar tartışmada yumruklar havada uçuştu. Saldırının İYİ Parti'nin seçim sekreteri Şenol Sunat'ın talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Şenol Sunat'ın ekibi milletvekili Adnan Beker'in ekibine saldırırken arbedenin ardından müdahale eden polis tarafları güçlükle ayırdı.

GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 21:15
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İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında arbede! Yumruklar havada uçuştu..


İYİ Parti'de iç çekişme sürüyor. Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldıktan sonra kapalı kapılar ardında yapılan müzakerelerin ardından geri dönmüştü. Fakat, bu süreçte seçim döneminde birkaç kişi istifa ettiğini bildirmişti.

İYİ Parti'nin ön seçimlerinde partililer milletvekili olmak isteyenler isimler için oy vermeye başladı. İYİ Parti'nin Ankara'da yaptığı ön seçim, yeniden seçilme tartışmasına yol açtı.



İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında arbede

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANINDAN "SALDIRIN" TALİMATI

Ortaya atışlan iddialara göre İYİ Parti'nin Seçim İşleri Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Ankara Milletvekili olan Şenol Sunat'ın saldırı emri sonrası tartışmalar başladı. Şenol Sunat'ın verdiği talimatla ekip Ankara 2. Bölgeden milletvekili adayı olan Adnan Beker'in ekibi ile karşı karşıya geldi.

Kısa süren tartışmanın ardından olay kavgaya dönerken parti üyeleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırır. Kavga sahnede ve salonda devam ederek koridora taştı. Bu arada parti yetkilileri parti üyelerini sakin olmaya çağırdı.

İYİ Parti'nin Ankara temayül yoklamasında arbede

Kavga ve gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.

SEÇİMLERİN İPTAL ÖNERİSİ KAVGA ÇIKARDI

Kavganın hemen ardından Sunat'ın görüşmeden önce bir dış inceleme yaptığı ve tarafların incelemeye itiraz ettiği öğrenildi. Adnan Beker ise ön seçimlerin iptal edilmesini, her iki tarafın bu konuda anlaşmazlığa düşmesini istemediğini söylediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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