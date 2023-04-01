İYİ Parti'nin İstanbul il binasına kurşunlayan zanlı: 'Ben hırsıza ateş ettim, partinin binasına değil!'

Zeytinburnu'nda İYİ Parti ilçe başkanlığına kurşunu isabet eden inşaat korucusu Melikşah E. tutuklandı. Ruhsatlı silahı bulunan Melikşah E. dün gece Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapılan zanlının ifadesinde olay sırasında karanlıktan dolayı tamamen göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini anlattığı belirtildi.
"HIRSIZLARI KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTIM"Melikşah E.'nin ifadesinde şu sözleri aktardığı öğrenildi; “Hırsızları korkutmak amaçlı ruhsatlı tabancamı çıkarıp havaya ateş etmeye başladım. Zanlıların aşağı aceleyle indiğini gördüm. Sabah da uyumaya gitmiştim." Şüpheli Melikşah E., Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkışta basın mensupları tarafından sorulan "Bunu neden yaptınız" sorularına yanıt vermedi.
KURŞUNLARIN SIKILDIĞI SÖYLENEN İNŞAAT 'LAZER'LE TESPİT EDİLDİZeytinburnu D100 karayolu kenarında bulunan İYİ partinin il başkanlığı binasına iki kurşun isabet etti. Sabah saatlerinde binaya gelen yetkililerin kurşun deliklerini görmesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İstanbul polisi zanlının kimliğini tespit etmek için özel ekip kurdu. Ekip, saha çalışmasından önce mermilerin nereden geldiğini belirlemek için lazer kullandı. Kurşunun binadan D100 karayolunun karşı tarafında devam eden bir şantiyeden geldiğini belirleyen ekip, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Polis, inşaat alanındaki güvenlik kameralarını inceledikten sonra silahı ateşleyenin güvenlik görevlisi Melikşah E. olduğunu belirledi. Bulunduğu adreste polis tarafından yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Melikşah E.'nin, akşam saatlerinde binaya giren hırsızları fark edince silahını çekip hırsızları korkutup kaçırmaya çalıştığı belirlendi.