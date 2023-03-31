GÜNDEM
31 Mart 2023 - 11:50

İYİ Parti'nin Merter'deki il başkanlığı binasına silahlı saldırı girişimi!

İstanbul'da İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İl Başkanlığı binası saldırıya uğradı. Parti binası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

GÜNDEM
31 Mart 2023 - 11:50
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İYİ Parti'nin Merter'deki il başkanlığı binasına silahlı saldırı girişimi!
TAKİP ETTAKİP ET


İstanbul'da İYİ Parti'nin İl Başkanlık binasına kimliği henüz açıklanmayan bir veya birkaç kişi tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Türkiye seçimlere gün sayarken, İYİ Parti'nin İstanbul'un Merter ilçesinde bulunan İl Başkanlığı binası kurşun yağmuruna tutuldu.



İYİ Parti'nin Merter'deki il başkanlığı binasına silahlı saldırı girişimi!

İBB İYİ Parti grup başkanvekili olarak görev yapan İbrahim Özkan, silahlı saldırıya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, şunları söyledi: "Saldırıda, kurşun bina camına kurşun isabet etti. Ekipler, Merter binasında arama yapıyor."

İYİ Parti'nin Merter'deki il başkanlığı binasına silahlı saldırı girişimi!

CHP'nin İstanbul İl Başkanı görevinde bulunan Canan Kaftancıoğlu da, Coşkun Yıldırım’ı aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İyiliğe merminiz bile işe yaramaz. Geçmiş olsun" şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ