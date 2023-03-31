İYİ Parti'nin Merter'deki il başkanlığı binasına silahlı saldırı girişimi!













İstanbul'da İYİ Parti'nin İl Başkanlık binasına kimliği henüz açıklanmayan bir veya birkaç kişi tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Türkiye seçimlere gün sayarken, İYİ Parti'nin İstanbul'un Merter ilçesinde bulunan İl Başkanlığı binası kurşun yağmuruna tutuldu.İBB İYİ Parti grup başkanvekili olarak görev yapan İbrahim Özkan, silahlı saldırıya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, şunları söyledi: "Saldırıda, kurşun bina camına kurşun isabet etti. Ekipler, Merter binasında arama yapıyor."CHP'nin İstanbul İl Başkanı görevinde bulunan Canan Kaftancıoğlu da, Coşkun Yıldırım’ı aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İyiliğe merminiz bile işe yaramaz. Geçmiş olsun" şeklinde ifadeler kullandı.