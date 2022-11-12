İYİ Parti, Pervin Buldan'a sert çıkış: 'Bunlar ilkesiz ve seviyesiz bir gölge oyunu..'













'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan İYİ lideri Meral Akşener'i Kürt karşıtı olmakla suçladı. İYİ Parti ise resmi sosyal medya hesaplarından Pervin Buldan'a sert bir dille yanıt verdi. HDP eş başkanı Buldan'ın İYİ Parti lideri Akşener'i hedef göstererek 6'lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısı sırasında söylediği açıklamaların tamamen bir kürt düşmanlığı ortaya koyduğuna dair söylediği sözler İYİ parti cephesinde tepkilere neden oldu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pervin Buldan'a karşılık veren İYİ Parti, bir siyasi partinin 'Eş Genel Başkanı' olarak görev yapan Pervin Buldan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında yaptığı konuşmasında dile getirmiş olduğu eleştiriler karşısında; bir partinin genel başkanına hiç. yakışmayan çirkinlikte ve aynı zamanda terbiye sınırlarını da aşan kutuplaştırıcı nefret diliyle yapılan asılsız suçlama ve hakaretlerin tercih edildiği aktarıldı.İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada partilerinin ve liderlerinin bu konuşmadaki açıklamaları ve uyarıları çok açık ve net olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "Kürtler bu ülkenin asıl onurlu vatandaşlarıdır. Bu çerçevede her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca politika tutarsızlıklarını örtmek için yalan ve cesarete başvuranların içinde bulunduğu durumu anlarken, çıkmaza girmiş bir liderin partiye ve lidere saldırmasını asla kabul etmeyeceğiz. Politika adına ilkesel ve düşük düzeyde gerçekleşen bu gölge oyununu milletimize saygı ile ilişkilendiriyoruz. İYİ Parti olarak. Ülkemizin tüm üyelerinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye inşa etme hedefi için ilk günkü kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi yineliyoruz."