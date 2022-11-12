HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan İYİ lideri Meral Akşener'i Kürt karşıtı olmakla suçladı. İYİ Parti ise resmi sosyal medya hesaplarından Pervin Buldan'a sert bir dille yanıt verdi. HDP eş başkanı Buldan'ın İYİ Parti lideri Akşener'i hedef göstererek 6'lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısı sırasında söylediği açıklamaların tamamen bir kürt düşmanlığı ortaya koyduğuna dair söylediği sözler İYİ parti cephesinde tepkilere neden oldu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pervin Buldan'a karşılık veren İYİ Parti, bir siyasi partinin 'Eş Genel Başkanı' olarak görev yapan Pervin Buldan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında yaptığı konuşmasında dile getirmiş olduğu eleştiriler karşısında; bir partinin genel başkanına hiç. yakışmayan çirkinlikte ve aynı zamanda terbiye sınırlarını da aşan kutuplaştırıcı nefret diliyle yapılan asılsız suçlama ve hakaretlerin tercih edildiği aktarıldı.
GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 14:41
İYİ Parti, Pervin Buldan'a sert çıkış: 'Bunlar ilkesiz ve seviyesiz bir gölge oyunu..'
Son zamanlarda İYİ Parti ile HDP arasındaki anlaşmazlık büyüdü. İYİ Parti, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'e yönelik "Kürt düşmanlığı" sözlerine yazılı yanıt verdi. İYİ Parti, Buldan'ın açıklamalarını "ilkesiz ve alçakgönüllü bir gölge oyunu..." olarak nitelendirdi.
GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 14:41
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