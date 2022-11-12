GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 14:41

İYİ Parti, Pervin Buldan'a sert çıkış: 'Bunlar ilkesiz ve seviyesiz bir gölge oyunu..'

Son zamanlarda İYİ Parti ile HDP arasındaki anlaşmazlık büyüdü. İYİ Parti, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'e yönelik "Kürt düşmanlığı" sözlerine yazılı yanıt verdi. İYİ Parti, Buldan'ın açıklamalarını "ilkesiz ve alçakgönüllü bir gölge oyunu..." olarak nitelendirdi.

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 14:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İYİ Parti, Pervin Buldan'a sert çıkış: 'Bunlar ilkesiz ve seviyesiz bir gölge oyunu..'


HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan İYİ lideri Meral Akşener'i Kürt karşıtı olmakla suçladı. İYİ Parti ise resmi sosyal medya hesaplarından Pervin Buldan'a sert bir dille yanıt verdi.

HDP eş başkanı Buldan'ın İYİ Parti lideri Akşener'i hedef göstererek 6'lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısı sırasında söylediği açıklamaların tamamen bir kürt düşmanlığı ortaya koyduğuna dair söylediği sözler İYİ parti cephesinde tepkilere neden oldu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pervin Buldan'a karşılık veren İYİ Parti, bir siyasi partinin 'Eş Genel Başkanı' olarak görev yapan Pervin Buldan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında yaptığı konuşmasında dile getirmiş olduğu eleştiriler karşısında; bir partinin genel başkanına hiç. yakışmayan çirkinlikte ve aynı zamanda terbiye sınırlarını da aşan kutuplaştırıcı nefret diliyle yapılan asılsız suçlama ve hakaretlerin tercih edildiği aktarıldı.



İYİ Parti'den, Pervin Buldan'a sert çıkış

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada partilerinin ve liderlerinin bu konuşmadaki açıklamaları ve uyarıları çok açık ve net olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kürtler bu ülkenin asıl onurlu vatandaşlarıdır. Bu çerçevede her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca politika tutarsızlıklarını örtmek için yalan ve cesarete başvuranların içinde bulunduğu durumu anlarken, çıkmaza girmiş bir liderin partiye ve lidere saldırmasını asla kabul etmeyeceğiz.

Politika adına ilkesel ve düşük düzeyde gerçekleşen bu gölge oyununu milletimize saygı ile ilişkilendiriyoruz. İYİ Parti olarak. Ülkemizin tüm üyelerinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye inşa etme hedefi için ilk günkü kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi yineliyoruz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir, yerine kim atandı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir, yerine kim atandı?
Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!
Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!
Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?
Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?
Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur şeyler değil'
Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur şeyler değil'
Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai ücreti alacak!
Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai ücreti alacak!
TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi
TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi
Son Haberler
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı...
TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir, yerine kim atandı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir,...
Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!
Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!
Bein Sport HD 1 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı izle
1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak
1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak
ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz Dönemi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı
ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz...
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri!...
Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu
Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu
Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan ve Mauro Icardi birlikte mi? Devrim Özkan biyografisi
Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan ve Mauro Icardi birlikte...
Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?
Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?
Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur şeyler değil'
Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur...
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı!...
Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai ücreti alacak!
Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai...
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak açıklamalar
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak...
TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi
TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in...