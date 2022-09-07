Son günlerde gündemde dolanan HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasından sonra İyi Parti Milletvekilleri ve İl Başkanları ayaklandı. Millet ittifakı olan 6'lı masada HDP'nin olmadığı aylardır vurgulanırken şimdi bakanlık verilebilir açıklaması tansiyonları yükseltti. Bu nedenden ötürü istifa eden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifasını açıkladı.
SİYASET
07 Eylül 2022 - 15:57
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
Gelen son dakika haberine göre İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özışık'ın neden istifa ettiğine dair detaylar haberimizde yer almaktadır
SİYASET
07 Eylül 2022 - 15:57
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