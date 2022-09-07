SİYASET
07 Eylül 2022 - 15:57

İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti

Gelen son dakika haberine göre İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özışık'ın neden istifa ettiğine dair detaylar haberimizde yer almaktadır

SİYASET
07 Eylül 2022 - 15:57
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İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti


Son günlerde gündemde dolanan HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasından sonra İyi Parti Milletvekilleri ve İl Başkanları ayaklandı. Millet ittifakı olan 6'lı masada HDP'nin olmadığı aylardır vurgulanırken şimdi bakanlık verilebilir açıklaması tansiyonları yükseltti. Bu nedenden ötürü istifa eden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifasını açıkladı.

İYİ Parti'den istifa mektubu

''Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye’den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. ’PKK’ya bakanlık verilebilir.’ diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.'' ifadelerini kullanan Özışık, isitfasını belirtti. 



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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