İYİ Parti, üst kurulu topluyor: Gündem, seçim stratejisi!







YALNIZCA BAŞKANLAR KURULU'NDA İLK DEĞERLENDİRME YAPILDI







MERAL AKŞENER’İN BİLGİ VERMESİ BEKLENİYOR

Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adaylar salt çoğunluğu elde edememesi üzerine cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirsiz sonuçlara göre 28 Mayıs'ta yeniden seçildi. Arka planda seçimler varken, partiler bir araya gelerek halkın iradesiyle alınan karardan ders çıkarıyor. İttifak Millet'in ortaklarından İYİ Parti ise, sırayla yapacakları toplantılarla seçim sonuçlarını tartışmak için şimdiden adımlar attı.İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, seçim sonuçları netleştikten sonra 28 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, "2018 yılında oyumuzu ve milletvekil sayımızı tekrar ettik. Bununla ilgili mesajlar var. Bu mesajı tüm arkadaşlarımızla birlikte okuyacak, anlayacak ve anlamaya çalışacağız. Tebliğe göre yapılacak ilk toplantı Başkanlık Divanı toplantısı şeklinde olacak." denildi.Yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında İYİ Parti'nin milletvekili seçimlerinde önceki seçimlere göre neden daha fazla oy alamadığının görüşülecek. Akşener, bu konuyu Başkanlık divanı üyeleriyle istişare edecek ve eksikliklerin tespiti sağlanacak. Görüşmede, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'nin politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.Görüşmede cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu değerlendirilecek ve koalisyon stratejisinin avantajları ve dezavantajları ayrıntılı olarak tartışılacak. Akşener'in seçim gecesi Ulusal Koalisyon'un diğer siyasi partilerinin liderleriyle yaptığı ilk görüşme hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında İYİ Parti Genel Yönetim Kurulu üyeleri eçim sonuçlarını değerlendirmek adına bir araya gelecekler. Akşener, hem seçim sonucu hem de koalisyon sürecinde atılan adımlar konusunda Genel Direktör üyelerini dinleyecek ve gelecek dönem için önerilerini alacak. Ayrıca, Akşener'in Haziran kongresi öncesinde il başkanları ve milletvekilleriyle görüşmesi ve sürece ilişkin geri bildirimlerinin alınması da gündemde. YOL HARİTASI TOPLANTILARDAN SONRA İYİ Parti'nin yol haritası ve bundan sonrasındaki sürece uygulayacağı strateji, kısa süre içinde yapılacak. Görüşmelerde Millet İttifakı’nın işbirlikleri asıl devam edeceğine dair bir açıklama olmayacağı varsayılıyor. Bu konuyla ilgili alınacak tüm kararların koalisyon oluşturan diğer siyasi partilerle birlikte alınması ve Akşener'in bu konuda karar verme yetkisinin olması düşünülebilir.