İYİ Parti, üst kurulu topluyor: Gündem, seçim stratejisi!

Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adaylar salt çoğunluğu elde edememesi üzerine cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirsiz sonuçlara göre 28 Mayıs'ta yeniden seçildi. Arka planda seçimler varken, partiler bir araya gelerek halkın iradesiyle alınan karardan ders çıkarıyor. İttifak Millet'in ortaklarından İYİ Parti ise, sırayla yapacakları toplantılarla seçim sonuçlarını tartışmak için şimdiden adımlar attı.
YALNIZCA BAŞKANLAR KURULU'NDA İLK DEĞERLENDİRME YAPILDIİYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, seçim sonuçları netleştikten sonra 28 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, "2018 yılında oyumuzu ve milletvekil sayımızı tekrar ettik. Bununla ilgili mesajlar var. Bu mesajı tüm arkadaşlarımızla birlikte okuyacak, anlayacak ve anlamaya çalışacağız. Tebliğe göre yapılacak ilk toplantı Başkanlık Divanı toplantısı şeklinde olacak." denildi.
Yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında İYİ Parti'nin milletvekili seçimlerinde önceki seçimlere göre neden daha fazla oy alamadığının görüşülecek. Akşener, bu konuyu Başkanlık divanı üyeleriyle istişare edecek ve eksikliklerin tespiti sağlanacak. Görüşmede, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'nin politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.