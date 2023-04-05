SİYASET
05 Nisan 2023 - 16:45

İyi Parti ve CHP'den, seçimde 10 il için 'Fermuar Model' anlaşması!

YSK'ya sunulacak milletvekilliği kadro yenileme çalışmaları kapsamında İYİ Parti ve CHP 'Fermuar Model' sistemle seçime gidecek. Sözleşme küçük bir şehirleri kapsıyor.

SİYASET
05 Nisan 2023 - 16:45
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İyi Parti ve CHP'den, seçimde 10 il için 'Fermuar Model' anlaşması!


Millet İttifakı'ndan milletvekili sayısını artırmak için CHP ve İYİ partileri, milletvekili seçilme ihtimalinin düşük olduğu eyaletlerde oy kullanmak için 'Fermuar Model' kullanma kararı aldı. Bu hafta sonu milletvekili aday adaylarının nereden belirleneceğine karar verilecek. Liste 9 Nisan tarihinde

Yüksek Seçim Komisyonu'na sunulacak. CHP'de listeleme çalışmaları devam ediyor. Parti genel merkezine aday girişinin yasaklanmasının ardından listenin kesinleşmesi için çalışmalar sürüyor. Millet İttifakı üyeleri arasında ortak kadro Cuma gününe kadar belirlenecek. Kulislerdeki bilgiler büyük şehirlerde ortak bir liste olmadığını, 10 eyaletin ortak bir listeye sahip olmasının beklendiğini söylüyor. Sorumlu kişi nihai kararı vermesi bekleniyor.



İyi Parti ve CHP'den, seçimde 10 il için 'Fermuar Model' anlaşması

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu, listenin liderleriyle anlaşmaya vardıktan sonra liste üzerinde çalışmayı planladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Merkez Konseyi'ni ilk kez 8 Nisan tarihinde toplayacağı söyleniyor. Ardından saat 19.00'da listeyi meclisten sonra yüksek karar organı sayılan PM'ye sunulacak. 3 bin 500'ü geçen ve rekor sayılacak sayıyay ulaşmış olan milletvekili adayları arasından kimin aday gösterilmesi gerektiğine karar verilecek.

7 KENTTE CHP, 3 KENTTE İYİ PARTİ

CHP ve İYİ partiler, birkaç eyalette ortak milletvekili aday listeleri üzerinde çalışırken, büyüyen ülkede milletvekili sayısını artırmak için Fermuar modelini kullanarak milletvekillerini seçebilecek.

Her iki partiden adayların listede birbirini takip ettiği fermuar yöntemiyle ağırlıklı olarak beş veya daha az milletvekili bulunan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük eyaletlerde kullanılacak. Fermuar modeliyle seçilen eyaletlerin aday listeleri, CHP ve İYİ partilerin önceki seçimlerde aldığı oylar ve seçmen yanlılığı temel alınarak belirleniyor. Dolayısıyla 10 eyaletin 7'sinde CHP adayı, 3'ünde İYİ adayı birinci çıkacak.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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