SİYASET
05 Mart 2023 - 11:24

İYİ Parti vekili Ayhan Altıntaş'tan istifa kararsızlığı: Önce gitti, sonra vazgeçti!

İYİ Parti'nin vekili Ayhan Altıntaş, hem partisinden hem de görevinden ayrıldığı bilgisini Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Fakat gece geç saatleri gösterdiğinde Akşener ile bir görüşme yapan Ankara Milletvekili Altıntaş, "Saygıdeğer başkanımız ben ile yaptığım istişare ve değerlendirmenin ardından partimden istifamı geri çektim" şeklide bir açıklama yaptı.

SİYASET
05 Mart 2023 - 11:24
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İYİ Parti vekili Ayhan Altıntaş'tan istifa kararsızlığı: Önce gitti, sonra vazgeçti!


İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, seçim sürecine girilir girilmez cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili Altılı Masa'nın kararına destek vermeyeceklerini açıklaması sonrasında bir çok istifa haberleri gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaştan'dı..

Ayhan Altıntaş, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir paylaşımda hem partisinden hem de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altıntaş, paylaşımının içeriğinde "Son yaşanan siyasi gelişmelerin ışığında gerekli gördüğüm üzere İYİ Parti'den istifa etme kararını kamuoyuna saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.



İYİ Parti vekili Ayhan Altıntaş'tan istifa kararsızlığı

MERAL AKŞENER ARADI, İSTİFASINI GERİ ALDI

İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ayhan Altıntaş, bir süre sonra kararında bir değişiklik olduğunu bildirdi. Altıntaş, genel başkanları Meral Akşener ile görüştükten sonra fikrini değiştirdiğini açıkladı. Altıntaş, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı ve yaptığı açıklamasında, “Sayın başkanımız ile yapmış olduğum istişare ve değerlendirmelerin sonucunda partiden istifamı geri çektim." şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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