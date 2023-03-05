İYİ Parti'ye grup oluşturmak için katılan CHP'lilerden peş peşe istifa!













İYİ PARTİYE GEÇEN CHP'LİLER GERİ DÖNDÜ

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'ye katılan ve Ankara Belediye Meclisi'nde grup oluşturan CHP'liler istifa ederek CHP'ye tekrar geri döndüler. Haberi gazeteci Murat Yetkin, ABB kaynaklarından edindiği bilgileri sosyal medya hesaplarından yayınlayarak duyurdu. Millet İttifakı'ndaki 5 parti liderinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek vererek belirlediklerini kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, dayatmaya mecbur bırakılşdığını belirterek kararı desteklemeyeceğini bildirdi ve ABB başkanı Yavaş ile İBB başkanı İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday olmaya çağırdı.Gazeteci Murat Yetkin, yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde grubunun oluşturulması için CHP'den geçen vekillerin Akşener'in bu çıkışının ardından istifa ederek partiye geri döndüklerini söyledi. Murat Yetkin, ABB kaynaklarından edindiği bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle yayımladı: "İYİ Parti'ye katılan CHP'liler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde grup kurmak için katılmışlardı. Şimdi partisine dönmek için İYİ Parti'den istifa etmeye başladılar."