Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'ye katılan ve Ankara Belediye Meclisi'nde grup oluşturan CHP'liler istifa ederek CHP'ye tekrar geri döndüler. Haberi gazeteci Murat Yetkin, ABB kaynaklarından edindiği bilgileri sosyal medya hesaplarından yayınlayarak duyurdu. Millet İttifakı'ndaki 5 parti liderinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek vererek belirlediklerini kaydeden İYİ Parti lideri Akşener, dayatmaya mecbur bırakılşdığını belirterek kararı desteklemeyeceğini bildirdi ve ABB başkanı Yavaş ile İBB başkanı İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday olmaya çağırdı.
SİYASET
05 Mart 2023 - 13:08
İYİ Parti'ye grup oluşturmak için katılan CHP'lilerden peş peşe istifa!
Meral Akşener, Milli İttifak'ı ve adaylığını sert eleştirdi ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması yönünde çağrı yaptı. Bu durum yerel siyaseti de etkiledi. İYİ Parti'nin Ankara belediye meclisinde grup oluşturmasına izin vermek için geçiş yapan CHP'liler, İYİ partiden istifa ederek kendi partilerine döndüler.
SİYASET
05 Mart 2023 - 13:08