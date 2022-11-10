SİYASET
10 Kasım 2022 - 09:18

İYİ Partili Ünzile Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü! Giresun yayaları hakkında konuşan Yüksel sözleriyle ahkam kesti

siyaset üzerinde ortalık karışmaya devam ederken bu sefer hedef olan konu Giresun Espiye yaylaları oldu. Konu hakkında sessiz kalmayan İYİ Partili Ünzile Yüksel yaylalar hakkında ağır sözlerde bulundu. İşte Yüksel'in Giresun yayları hakkında yaptığı açıklamalar haberimizde

SİYASET
10 Kasım 2022 - 09:18
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İYİ Partili Ünzile Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü! Giresun yayaları hakkında konuşan Yüksel sözleriyle ahkam kesti


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda avukatlık mesleğini yerine getiren Ünzile Yüksel, Giresun'un haklarını savunmak adına yaptığı açıklama gündeme damgasını vurdu. Sınır tanımayan Yüksel, Türkiye'nin yer altı ve üstü kaynaklarının sömürülmesi için bir tehdit ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. İşte Yüksel'in Giresun yayları hakkında yaptığı açıklama haberimizde yer almaktadır 

Doğayı, insanlarımızın sağlığını önemsemeyen kanunları yok sayan vahşi insanlar için mücadelesini tam gaz yapacağını belirten Ünzile Yüksel, mahkemelerde se yer alıp ovaların yaylaların hakkını arayacağını aynı zamanda Türkiye'yi savunacağının da altını çizdi.



Genel seçime az bir zaman kala sorunların çıkması üzerine ilk hedef dağlardaki vahşiliğe çözüm arayışı olması gerektiğinin yanı sıra seçim sonrası da halkımız ile beraber hak ve hukuk adeletini kuracağın belirten Ünzile Yüksel, adaletli Türkiye kuracağını ve bu sorunların yaşanmaması için çaba gösterceğini belirtti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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