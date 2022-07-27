MAGAZİN
27 Temmuz 2022 - 01:35

İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra konser için sözleştiler

90'lı yıllarda piyasaya çıkardıkları müzik albümleriyle herkesin sevgilisi haline gelen İzel, Çelik, Ercan üçlüsü 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldiler. 25 Ağustos günü birlikte sahne alacak olan grup, konser öncesi basının karşısına geçip soruları yanıtladılar.

MAGAZİN
27 Temmuz 2022 - 01:35
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İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra konser için sözleştiler


İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi 90'lı yılların en çok sevilen gruplarından biriydi. 1991 yılında piyasaya çıkardıkları albümle bir anda popüler olan ve 1 yıl sonra ayrılan İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, solo albüm çıkararak performanslarını bu şekilde göstermişlerdi.

İzel, Çelik, Ercan



25 Ağustos tarihinde Kuruçeşme Açıkhava konseri için 31 yıl sonra bir araya gelen izel, Çelik ve Ercan, hayranlarını verecekleri konserle sevindirdi. Fenomen üçlü, konser kararını aldıktan hemen sonra provalara başlarken, konserde önce basının karşısına çıkan üçlü, gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

İzel, Çelik, Ercan

İzel, Çelik,Ercan konser 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da

Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştrilecek olan konser öncesi yine Kuruçeşme Arena’da bir basın toplantısı düzenleyen üçlüden, Ercan Saatçi söz aldı ve yaklaşık olarak 31 yıl aradan sonra yeniden birlikte olduklarını söyledi. Geçen süreçte kendi öz eleştirilerini çok yaptıklarını ve yıllarca birbirleriyle görüşmeye devam ederek eksik yanlarını bu şekilde tamamladıklarını belirten Ercan, bu güne kadar sorulan 'Niye ayrıldınız?' sorusunu çoktan geçtiklerini şimdilerde 'Neden bugüne kadar bekledik?' sorusunu kendilerine sorduklarını ifade etti.

İzel, Çelik, Ercan

Bugün hayranlarının ve sevenlerinin karşılarına yeniden bir arada çıktıklarını söyleyen Ercan, konserlere yakın bir zamanda başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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