Ankara'da yaşayan Ş.A., eşi B.A.'nın kendisini aldattsığını ve aynı zamanda şiddet gösterdiğini öne sürdü ve eşine boşanma davası açtı. Ş.A., eşinden habersiz bir telefon görüşmesini kaydederek mahkemeye kanıt gösterdi. Bölge mahkemesi, B.A.'nın fiili ayrılık sürecinde eşini aldatma, fiziki şiddet uygulama ve telefonla arama suçlarından tamamen sorumlu olduğuna, kadına fiziki ve manevi zararların tazmini gerektiğine karar verdi. Çocukların velayetinin eşi Ş.A.'ya verilmesini ve aynı zamanda maddi manevi tazmit ödemesini kabul etmeyen davalı B.A., mahkeme kararını kabul etmedi ve temyize gitti.
GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 11:43
İzinsiz kaydedilen 'ses kaydı'na Yargıtay'dan ret!
Aldatan ve taciz eden eşiyle yaptığı telefon görüşmelerini kaydetti, mahkemede delil olarak sundu ve çocuklarının velayetini aldı. Mahkeme Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, kayıtların izinsiz olarak kaydedildiği gerekçesiyle kararı bozdu.
GÜNDEM
17 Ocak 2023 - 11:43