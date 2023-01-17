İzinsiz kaydedilen 'ses kaydı'na Yargıtay'dan ret!













TELEFON GÖRÜŞMELERİ İZİNSİZ KAYDEDİLDİ!

Ankara'da yaşayan Ş.A., eşi B.A.'nın kendisini aldattsığını ve aynı zamanda şiddet gösterdiğini öne sürdü ve eşine boşanma davası açtı. Ş.A., eşinden habersiz bir telefon görüşmesini kaydederek mahkemeye kanıt gösterdi. Bölge mahkemesi, B.A.'nın fiili ayrılık sürecinde eşini aldatma, fiziki şiddet uygulama ve telefonla arama suçlarından tamamen sorumlu olduğuna, kadına fiziki ve manevi zararların tazmini gerektiğine karar verdi. Çocukların velayetinin eşi Ş.A.'ya verilmesini ve aynı zamanda maddi manevi tazmit ödemesini kabul etmeyen davalı B.A., mahkeme kararını kabul etmedi ve temyize gitti.Ankara Bölge Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, erkeğin suçluluk tespiti ve maddi manevi tazminat talebiyle yaptığı itirazı kabul ederek, kadın lehine verilen 12 bin lira maddi ve manevi tazminatı 10'ar bin liraya indirdi. B.A. bu kez de kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi, dosyaları inceledikten sonra delil olarak sunulan görüşme kayıtlarının habersiz kayıtlar olduğuna hükmederek kararı bozdu. Yargıtay, erkeğe atfedilen hakaret ve tehdit unsurlarının taraflar arasındaki telefon konuşmalarının kaydedilmesi suretiyle yapılan ses kayıtları olduğuna ve hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin mahkeme tarafından olayın delili olarak kabul edildiğine karar verdi.