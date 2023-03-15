İzlenme rekorları kıran Ömer dizisinde gerçek ortaya çıktı! Meğer Nisa o futbolcu ile... Ortalık fena karışacak







ÖMER DİZİSİ NİSA KARAKTERİNİN DRAMI







Yeni başlayan diziler arasında en çok izlenen dizilerden biri olmayı başaran Ömer dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Peki ailesinin izni olmadan evlenen Nisa hangi pişmanlıkları yaşayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ömer dizisinde Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Simay Barlas gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Dizide üç farklı ailenin yaşadığı dramlar seyirciye aktarılıyor. Ömer ve Gamze birbirlerini çok sevmiş ancak aile izni olmadığı için evlenememiş iki genç olarak seyirci karşısına çıkıyor. Nisa ise ailesinin izni olmadığı halde evden kaçarak sevdiği adamla evlendi. Dizinin yayınlanan son bölümünde okuldaki belalı bir çocuk Emine'nin karşısına çıkarak konuşmak istediğini söylemiş ancak Emine istememişti.Emine'nin zorla karşısına çıkan çocuk babasının annesiyle kaçtığını ve Rusya'ya gideceklerini söyledi. Emine bu durum karşısında şaşkınlığa uğrarken babası Hakan'ın evden ayrılışı aklına geldi. İş için gittiğini söyleyen babası bir daha eve dönmemişti. Ancak son bölümde tekrar Hakan karakteri dizide yer alacak gibi görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Nisa Hakan'ın kendisini terk ettiğini biliyor ve başka bir kadınla gittiğini anlıyordu. Nisa, kardeşi Ömer'den 300 bin TL istemiş ve kocasının bu parayla kaçtığını anlamıştı. Hakan bu paradan sadece 20 bin TL kısmı Nisa'nın almasını sağladı. Son bölümde Hakan Nisa'yı aradı. Nisa kocasını affetmemek için çaba sarf etse de çok sevdiğini de gizleyemiyor. 5 çocuğuyla ve kocasının yaptığı kötülüklerle baş başa kalan Nisa ne yapacağını henüz bilemiyor.