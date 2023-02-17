Dizi
17 Şubat 2023 - 16:45

İzlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi için üzen karar! Başroller doğruladı: Artık olmayacak

Star TV, ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" adlı TV dizisi için beklenmedik bir karar aldı. Bu kararı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir doğruladı.

Dizi
17 Şubat 2023 - 16:45
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İzlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi için üzen karar! Başroller doğruladı: Artık olmayacak
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Bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı ve izleyicilerin merakını artırmıştı.

STAR TV'NİN EN İDDİALI DİZİSİYDİ.. YALI ÇAPKINI İÇİN YENİ KARAR

Bu hafta, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi önemli oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ekranda görülmeyecek. 17 Şubat 2023 tarihinde ekrana gelmesi planlanan dizi, planlandığı gibi yayınlanmayacak.

DİZİ ÇEKİMLERİ DURMUŞTU



Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem nedeniyle Star TV ekranlarında yayınlanan birçok dizinin çekimleri durduruldu. Bunlar arasında başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi de bulunuyor. Ancak dizilerin çekimleri tekrar başladı ve en az 2 hafta daha ekranda görülmeyecek.

NORMALLEŞME MART'TA 

Mart ayının başından itibaren Star TV ve diğer birçok TV kanalında yayınlanan dizilerin ekranlarda olması bekleniyor.

konut

ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından, hayatını kaybeden insan sayısı 30 binin üzerine çıktı. Binlerce kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların sayısı da hâlâ belirsiz. Enkazın kaldırılması için çalışmalar henüz başlamadı. Bu acı olayın sonuçları, binlerce insanı etkilerken, tüm televizyon kanallarının yayın akışı da bu nedenle değişti.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Deprem özel yayını ( süresiz )

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hastanedeki Kazım'ın durumunun açıklanması üzerine evdeki herkes şok olur. Kazım'ın yanında bulunan Ferit'in de durumunun endişe verici olduğu öğrenilir. Bu olay, Seyran ve Ferit arasındaki anlaşmazlıkların biraz olsun yatışmasına neden olurken; Pelin'in durumu ise Seyran'ın beklenmedik bir karar vermesine sebep olur.

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