İzlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi için üzen karar! Başroller doğruladı: Artık olmayacak







STAR TV'NİN EN İDDİALI DİZİSİYDİ.. YALI ÇAPKINI İÇİN YENİ KARAR

DİZİ ÇEKİMLERİ DURMUŞTU





NORMALLEŞME MART'TA

Mart ayının başından itibaren Star TV ve diğer birçok TV kanalında yayınlanan dizilerin ekranlarda olması bekleniyor.

ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından, hayatını kaybeden insan sayısı 30 binin üzerine çıktı. Binlerce kişi yaralanırken, enkaz altında kalanların sayısı da hâlâ belirsiz. Enkazın kaldırılması için çalışmalar henüz başlamadı. Bu acı olayın sonuçları, binlerce insanı etkilerken, tüm televizyon kanallarının yayın akışı da bu nedenle değişti. STAR TV YAYIN AKIŞI

Deprem özel yayını ( süresiz ) YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı ve izleyicilerin merakını artırmıştı.Bu hafta, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi önemli oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ekranda görülmeyecek. 17 Şubat 2023 tarihinde ekrana gelmesi planlanan dizi, planlandığı gibi yayınlanmayacak.Hastanedeki Kazım'ın durumunun açıklanması üzerine evdeki herkes şok olur. Kazım'ın yanında bulunan Ferit'in de durumunun endişe verici olduğu öğrenilir. Bu olay, Seyran ve Ferit arasındaki anlaşmazlıkların biraz olsun yatışmasına neden olurken; Pelin'in durumu ise Seyran'ın beklenmedik bir karar vermesine sebep olur.