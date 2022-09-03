İzmir 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılına Hazır













Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Tatil sürecinde temel eğitim hizmetleri başta olmak üzere; inşaat emlak hizmetleri, destek hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinde gereken tüm hazırlıkların yapıldığını kaydeden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 738 bin 273 öğrenciye güzel bir hizmet sunulacağını dile getirdi.Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştıİl Milli Eğitim Müdürlüğünün geride kalan süreçte yaptığı çalışmaları aktaran Vali Köşger, “Temel eğitim hizmetlerinde, okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı Eylül 2021 tarihinde yüzde 69 iken Ağustos 2022 sonu itibarıyla bu oranı yüzde 90'a ulaştırmış bulunuyoruz. 5 yaş seviyesinde 49 bin 177 öğrencinin okullaşması sağlanmıştır. Kapalı durumdayken açılması uygun görülen köy okullarından 26 ilkokul hizmete alınmıştır. Bu okullar için kısa süre önce Millî Eğitim Bakanlığımızdan 16 milyon 323 bin 800 TL ödenek gönderilmiştir. ‘10 bin Okul Projesi' çerçevesinde 397 okulumuza materyal ve donatım destekleri sağlanmıştır” diyerek konuşmasını belirtti.Depremin vurduğu İzmir'de son 2 yılda 41 okul yapıldıVali Köşger, “Toplam sayısı 122 olan yık-yap çerçevesindeki okulumuzdan 17'sinin yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. 47 okulun yapımı ise devam ediyor. Geriye kalan 48 okulumuzdan 20'si adına ilgili belediyelere ruhsat başvurusu yapılmıştır. 28 okulumuzun proje çalışmaları ise devam ediyor. Yık-yap haricinde 24 okul olmak üzere, 2020 yılından itibaren ilimizde toplam 41 okul daha eğitim öğretime kazandırılmıştır” dedi.Büyük ve küçük onarımlar için 160 milyon TL harcandıDepremi yaşayan kentte bazı okullarda güçlendirme faaliyetleri de yapıldığını anlatan Vali Köşger, "Bu çerçevede 3 okulumuzun işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme çalışmaları sürmekte olan 10 okulumuz Eylül 2022 içerisinde teslim alınacaktır. 13 okulumuzun iş ve işlemleri ise Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. Okullarımıza büyük ve küçük onarımlar için milli eğitim bütçesinden 160 milyon TL harcanmıştır. Toplam 283 okulumuzun büyük ve küçük onarımları gerçekleştirilmiştir" İfadelerini kullandı.Vali Köşger, şöyle devam etti:“2022 yılında okullara; yaz okulu kırtasiye, kırtasiye, temizlik malzemesi alımları, doğalgaz aboneliği bağlantı bedeli, akaryakıt ve yağ, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri, küçük onarımlar, elektrik tesisatı onarımları ve donatım için toplam 48 milyon 428 bin 639 TL ödenek gönderilmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında İŞKUR çerçevesinde 2 bin 980 temizlik görevlisi okullarda göreve başlayacaktır. Ders kitapları ve yardımcı kaynak konusunun önemini biliyoruz. Resmi ve özel tüm okul/kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler için 6 milyon 515 bin 162 adet ücretsiz ders kitabının tamamı okullarımıza dağıtılmıştır. Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 735 bin 548 adet yardımcı kaynak kitabı da depolarımıza teslim edilmiş olup tamamının dağıtımı 12 Eylül'den önce tamamlanmak üzere okullarımıza gönderilecektir. Mesleki ve teknik eğitimin üzerinde de titizlikle durduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İlimizde toplam 18 eğitim kurumumuz bünyesinde 12 alan ve bu alanlara bağlı olarak 14 dal açılmış ve bu yönde bir kimya laboratuvarı kurulmuştur. İlimiz genelinde 2 mesleki eğitim merkezi, 3 mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılmıştır. Okullarımızın temizlik malzemeleri başta olmak suretiyle tüm sıra, masa, spor ve donatım malzemeleri ihtiyacı mesleki ve teknik okullarımız döner sermayeleri çerçevesinde üretilmekte ve elektrik ve kompanzasyon sistemlerini bu okullarımız yenilemektedir."