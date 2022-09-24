İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı













Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 04.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine düğmeye bastı. Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.