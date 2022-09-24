Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 04.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine düğmeye bastı. Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.Ali İhsan Çiftçi
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 07:05
İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından geri gönderilen ve motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen toplam 106 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 07:05
EDİTOR
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