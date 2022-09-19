YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:43

İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Menderes, Dikili, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri gönderilen 259 göçmen kurtarılırken, yasaya aykırı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 14 düzensiz göçmen de yakalandı. Seferihisar açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 22:43
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İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül'de Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri gönderildiği anlaşılan toplam 94 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 06.55 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu KB-22 tarafından lastik botların içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek durduruldu. Lastik botların içinde yasaya aykırı yollarla ülke dışına çıkma girişiminde bulunan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Eylül'de Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi verildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri gönderildiği anlaşılan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 15.40 sıralarında Seferihisar ilçesi Nergis Sahili'nde karadan ulaşımı olmayan mevkide bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-22 tarafından kara üzerinde bulunan 15 göçmen kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül'de Dikili, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik botlar ve can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri gönderildiği anlaşılan toplam 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Ekipler, yine 18 Eylül günü saat 03.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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