İzmir Açıklarında 45 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 12.45'te, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit eden 2 lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.