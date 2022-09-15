YAŞAM
15 Eylül 2022 - 21:44

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35'i yakalandı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılırken, Menderes ilçesinden yasaya aykırı yollarla ülke dışına çıkmak isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 21:44
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İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35'i yakalandı


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Eylül tarihinde Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine düğmeye bastı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot ve can salları içerisindeki göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.



15 Eylül saat 05.20 sıralarında ise, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine yeniden çalışma başlatıldı. Hareketli lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yollandı.

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