Bornova'dan Karşıyaka istikametine gitmekte olan TIR'ın Bayraklı Tüneli'nden geçerken saat 11.00 sıralarında lastikleri yanmaya başladı. TIR römorku kısa sürede alevler içinde kaldı. Tünel dumanla doldu. Askerler tüneli çift yön trafiğine Karşıyaka istikametinden gelen araçların ise trafik ekiplerince yan yol kısmına yönlendirildiği bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri ise, yangını kontrol altına alabilmek adına hummalı bir çalışma başlattı.
GÜNDEM
29 Mayıs 2023 - 19:10
İzmir Bayraklı Tüneli'nde TIR alev alev yandı: 31 yaralı!
İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halinde ilerleyen bir TIR, alev alev yanmaya başladı. Yangın nedeniyle tünel karşıdan gelen trafiğe kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yangın sonucu, dumandan etkilenen sivillerin de bulunduğu toplam 31 kişi ile 112 itfaiye, polis ve jandarma personeli hastaneye kaldırıldı." denildi. Tünel yangınının söndürülmesinin ardından yaklaşık iki saat sonra Karşıyaka-Bornova istikametinde trafik tekrar açıldı.
GÜNDEM
29 Mayıs 2023 - 19:10