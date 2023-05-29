İzmir Bayraklı Tüneli'nde TIR alev alev yandı: 31 yaralı!







BAŞKAN TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA







İZMİR VALİLİĞİ: 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

TRAFİK TEK YÖNLÜ AÇILDI

Bornova'dan Karşıyaka istikametine gitmekte olan TIR'ın Bayraklı Tüneli'nden geçerken saat 11.00 sıralarında lastikleri yanmaya başladı. TIR römorku kısa sürede alevler içinde kaldı. Tünel dumanla doldu. Askerler tüneli çift yön trafiğine Karşıyaka istikametinden gelen araçların ise trafik ekiplerince yan yol kısmına yönlendirildiği bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri ise, yangını kontrol altına alabilmek adına hummalı bir çalışma başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meydana gelen olaya ilişkin yetkililerle irtibata geçti ve daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yangınla ilgili bir açıklama yayınladı. Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka istikametinde Bayraklı tünelinde çıkan TIR yangınına ekipler 13 araç ile müdahale ediyor. İçerideki dumandan etkilenerek aracında mahsur kalan vatandaşların tahliyelerine başlandı." dedi.İlk bilgilere göre, yangından çıkan yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 17 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmir Valiliği, Bayraklı Tüneli'nde TIR yangını ile ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklaması şöyle: "Saat 10.30 sıralarında İzmir Bayraklı tünelinde Bornova'dan Karşıyaka'ya gitmekte olan kompresör yüklü bir kamyon tünelde arızalanarak alev aldı. Yangın sonucu dumandan etkilenen vatandaşlar ile yangına karşı müdahalede bulunan 112 ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarma personeli olmak üzere toplam 31 kişi yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi'ne ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri devam etmekte. Yangınla ilgili valilik soruşturması devam ediyor."Bu arada tünelde yapılan yangın söndürme çalışmasından yaklaşık 2 saat sonra Karşıyaka-Bornova istikameti tekrar trafiğe açıldı.