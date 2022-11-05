İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı nedir, nereden alınır? Sosyal yardım kartı kimlere verilir? İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı başvuru işlemleri







İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM KARTI NE OLUYOR?







SOSYAL YARDIM KARTI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

SOSYAL YARDIM KARTI BAŞVURU SORGULAMASI

SOSYAL YARDIM KARTI BAŞVURU FORMU

SOSYAL YARDIM KARTINA NE KADAR PARA YÜKLENİYOR?

SOSYAL YARDIM KARTI KİMLERİ KAPSIYOR?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

SOSYAL YARDIM KARTININ GEÇERLİ OLDUĞU MARKETLER HANGİLERİDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlar için sosyal yardım kartı projesi başlatılmıştır. Bu kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmıştır. İhtiyaç sahipleri bu kartla maddi yardım alarak, karta yüklenen para ile anlaşmalı marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.Söz konusu kart; dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan bir sosyal yardım projesidir. Bu kartla ihtiyaç sahipleri belediyenin anlaşmalı olduğu marketlerden tütün ve alkol dışında tüm ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Kartlara yüklenen miktar, belediye tarafından yapılan inceleme sonrasında kişilere göre değişmektedir.Sosyal yardım kartına başvurmak isteyenlerin Belediye ya da ilçe belediye binalarından başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor. Başvuru talebi oluşturduğunuzda size verilecek formu doğru ve eksik olmadan doldurmanız büyük önem taşıyor. Söz konusu başvuru işlemleri için İzmir ili sınırları içinde ikamet edilmesi şartı vardır. Başvuru işlemleri aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir.Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığı e-Devlet sisteminden ya da bizzat belediye binasına giderek öğrenebilirler.Başvuru yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak belediye tarafından hazırlanan formu doldurmaları gerekiyor. Belediye tüm yardımlar için farklı formlar düzenlemektedir. Yalnızca bir form üstünden almayı istediğiniz sosyal yardımı işaretleyerek doldurmanız gereken yerleri doldurmanız gerekir. Sosyal yardım kartı başvurusu yapanlar aynı zamanda kömür yardımı için de başvuru yapabiliyor. Doldurduğunuz form belediye tarafından incelemeye alındıktan sonra verdiğiniz bilgilerin doğruluğu teyit edilir. Bu bilgilerin teyiti sonrasında başvurunuzun sonucu açıklanır.Söz konusu yardım kartının limitleri 200 ila 500 TL arasında değişiyor.Çalışmayan, ihtiyaç sahibi, engelli, kronik hastalığı olan, şehit ve gazi yakını olan, dul kalmış kadınlar, kimsesi olmayan yaşlılar, yetim veya öksüz olan, üniversite eğitimi alan, afetzede, muhtaç asker aileleri gibi kişiler sosyal yardım kartı alabiliyor.Başvuruda sizden talep edilen belgeler şunlardır: - Kimlik kartı, - Gelir belgesi, - Engelli kişilerin engelli olduğunu gösteren belge, - İşsizlerin SGK kaydı, - İkametgah belgesi, - Aile fertlerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, - Fakirlik belgesi.Bu kart; Migros, Carrefoursa, Çağrı, Onur, UCZ market, Happy Center, KİM, Şok gibi marketlerde geçerlidir.