İzmir'de 12.400 TOKİ daire çekilişi 6-13 Şubat tarihleri ​​arasında yapılacak!







İZMİR'DE 12.400 DAİRENİN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLUYOR







Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 81 ilde başlattığı toplu konut projesi kapsamında, belirlenen illerde çekilişler devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'de yapılacak olan TOKİ konutlarının çekiliş tarihi de belirlendi.250 binlik Toplu Konut Eylemi kapsamında İzmir'de 6-13 Şubat tarihleri ​​arasında halka yapılan daire sahiplerini belirlemek için toplam 12 bin 400 konut çekilişi gerçekleştirilecek. İzmir merkez dahil 14 ilçede toplam 241.58 başvuru ile 12.400 dairenin hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi Sabancı Kültür Merkezi'nden Noter huzurunda yapılacak. İzmir merkezde 3.479, Menemen'de 1.500, Torbalı, Aliağa, Dikili ve Bergama'da 1.000 konut yapılacak. Güzelbahçe'de 750, Seferihisar, Kemalpaşa, Tire'de 500 daire de çekiliş sonrasında hak sahipleri belli olacak. Urla ve Selçuk'ta 300 adet Kiraz'da 271 daire, Kınık'ta 200 daire ve Karabrun'da 100 daire olmak üzere, toplam 12.400 adet yeni daire noter huzurundaki kura çekimleriyle yeni sahiplerini bulacak.