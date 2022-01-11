GÜNDEM
11 Ocak 2022 - 12:22
Güncelleme: 11 Ocak 2022 - 12:42

İzmir'de 15 öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı!

İzmir'de Ülkü Ortaokulu'nda kantincilik yapan 44 yaşındaki Turan Duman'ın 15 öğrenciyi taciz ettiği öğrenildi. Duman, tutuklanarak cezaevine gönderilirken veliler olayı örtbas ettiklerini düşündükleri okul müdürü ve iki öğretmeni şikayet ettiler.

GÜNDEM
11 Ocak 2022 - 12:22
Güncelleme: 11 Ocak 2022 - 12:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İzmir'de 15 öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı!
İzmir Karabağlar ilçesinde eğitim veren Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman'ın (44) iddialara göre 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz ettiği anlaşıldı.







Öğrencilerin yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan olayda, veliler polise giderek hem kantinciden hem de okuldan şikayetçi oldular. Polis tarafından gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul hakkında idari soruşturma başlattı.


Çocuklarının taciz edildiğini öğrenen veliler ise tutuklanan Turan Duman dışında yaşanan olayı örtbas ettiklerini düşündükleri okul müdürü Ali Gür ile rehber öğretmeni Hediye Sade ve fen-teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi oldular.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tacize uğrayan kız öğrencilere psikolojik destek verme işlemlerinin başlatıldığı ve çocukların kayıtlarının da başka okullara alındığı aktarıldı.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı
Son Haberler
Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında kaldı!
Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında...
Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık gözyaşları içinde uğurlandı!
Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık gözyaşları içinde uğurlandı!
İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
İstanbul'da 11 saat süreli su kesintisi! 4 ilçe ve mahalle açıklandı..
Aleyna Tilki’nin zor anları! Sevgilisi Uzi polise ifade verdi..
Aleyna Tilki’nin zor anları! Sevgilisi Uzi polise ifade verdi..
Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı
Husumetli iki aile mahkeme sonrasında birbirine girdi! 6 yaralı
Memurun ek zammı 15 Ocak'a yetişmedi
Memurun ek zammı 15 Ocak'a yetişmedi
Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!
Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
DSÖ'den Deltacron açıklaması
DSÖ'den Deltacron açıklaması
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı