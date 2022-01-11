İzmir'de 15 öğrenciyi taciz eden kantinci tutuklandı!

İzmir Karabağlar ilçesinde eğitim veren Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman'ın (44) iddialara göre 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz ettiği anlaşıldı.
Öğrencilerin yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan olayda, veliler polise giderek hem kantinciden hem de okuldan şikayetçi oldular. Polis tarafından gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul hakkında idari soruşturma başlattı.
Çocuklarının taciz edildiğini öğrenen veliler ise tutuklanan Turan Duman dışında yaşanan olayı örtbas ettiklerini düşündükleri okul müdürü Ali Gür ile rehber öğretmeni Hediye Sade ve fen-teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi oldular.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tacize uğrayan kız öğrencilere psikolojik destek verme işlemlerinin başlatıldığı ve çocukların kayıtlarının da başka okullara alındığı aktarıldı.
Öğrencilerin yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan olayda, veliler polise giderek hem kantinciden hem de okuldan şikayetçi oldular. Polis tarafından gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul hakkında idari soruşturma başlattı.
Çocuklarının taciz edildiğini öğrenen veliler ise tutuklanan Turan Duman dışında yaşanan olayı örtbas ettiklerini düşündükleri okul müdürü Ali Gür ile rehber öğretmeni Hediye Sade ve fen-teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi oldular.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tacize uğrayan kız öğrencilere psikolojik destek verme işlemlerinin başlatıldığı ve çocukların kayıtlarının da başka okullara alındığı aktarıldı.