YAŞAM
21 Eylül 2022 - 20:10

İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 20:10
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İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada


Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen S.C. (35) idaresindeki 35 AUE 820 plakasına sahip BMW marka otomobil, yoldan dönüş alan ve Gaziemir - Basın Sitesi hattında çalışan H.B. (31) idaresindeki 35 M 8996 plakasına sahip yolcu minibüsüne çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasında



Öte yandan oluşan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasını ve dönüş yapmayı bekleyen minibüs ile motosikletin ışık yandığında ilerlemesi, bu esnada sol taraftan gelen bir otomobilin dolmuşa çarptığı ve savrulan dolmuşun motosiklete çarptığı anlar yer aldı.
Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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