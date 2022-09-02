YAŞAM
02 Eylül 2022 - 22:16

İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 22:16
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İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Selçuk Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünden gelen U.C.K.'nin kullandığı 35 ANV 886 plakasına sahip araç, hastane kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen G.Ş. idaresindeki 35 LCE 36 plakasına sahip araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan şeritteki A.Ö.'nün kullandığı 09 AAL 965 plakasına sahip araca sert çarparak durdu. Kullanılamaz hale gelen aracın içinden hafif yaralı olarak çıkarılan Atalay Özdemir ve eşi Ziynet Özdemir Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücü U.C.K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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