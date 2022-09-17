YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:37

İzmir'de alkollü şahıs ihbara gelen polisi bıçakla yaraladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkol aldığı öne sürülen bir kişi sokakta elinde bıçakla gezerken, kendisine müdahale etmek isteyen polisi bıçakla yaraladı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:37
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İzmir'de alkollü şahıs ihbara gelen polisi bıçakla yaraladı


Olay saat 02.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğünün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri sokağa gitti. Kavga sonrasında alkol aldığı da iddia edilen E.K. (20) elindeki bıçakla sokakta yürürken çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, E.K.'nin bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısına uymayan E.K.'ye polis ekipleri biber gazı ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çenesinden bıçakla yaralanan polis memuru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye birden fazla polis ekibi gelirken, bıçaklamanın gerçekleştiği sokakta inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.



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