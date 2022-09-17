İzmir'de alkollü şahıs ihbara gelen polisi bıçakla yaraladı













Olay saat 02.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğünün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri sokağa gitti. Kavga sonrasında alkol aldığı da iddia edilen E.K. (20) elindeki bıçakla sokakta yürürken çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, E.K.'nin bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısına uymayan E.K.'ye polis ekipleri biber gazı ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çenesinden bıçakla yaralanan polis memuru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından bölgeye birden fazla polis ekibi gelirken, bıçaklamanın gerçekleştiği sokakta inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.