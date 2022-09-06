YAŞAM
06 Eylül 2022 - 23:24

İzmir'de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki bacanak arasında çıkan arazi tartışmasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 23:24
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İzmir’de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü


Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı yakınlarında oldu. İddiaya göre, H.T. koyunları otlattığı sırada yanına gelen bacanağı Ali Balcı (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede H.T. yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Balcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Balcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan H.T.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 



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