İzmir’de bariyerleri aşıp ağaca çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı













Kaza, saat 07.40 sıralarında Yalı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostanlı Vapur İskelesi istikametinden Karşıyaka Vapur iskelesi yönüne giden Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakasına sahip otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve savrularak tramvay yoluna geçti. Burada bir müddet sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri yollandı.Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumunda bulunan Esra Macit (30) ile Seren E. (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde İngiltere çifte vatandaşlıkları bulunan Emre Macit ile Esra Macit'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Seren E.'nin ise durumun ağır olduğu belirtildi. Yavru köpeğin de olay mahalinde öldüğü saptandı. Yaralı kadın, ambulansa alınarak özel bir hastaneye götürüldü.Öte yandan, araç içerisinden yola savrulan eşyalar, paralar ve cep telefonlarına polis ekipleri tarafından tutanak karşılığında el konulurken, Emre Macit ve Esra Macit'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil de çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.