İzmir'de bebekli bir anne sokak ortasında bıçaklandı

İzmir bayraklı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Çiçek Mahallesi 1611 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde, Ezo E.'nin bulunduğu eve giden Meryem Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği varken Ezo E., tarafından bir çok bıçaklandı. Karnından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan kadın hastaneye kaldırıldı.Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın bebeğinin pusedine koyarak yardım istemek için dışarı çıktı.Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi.Yaklaşık 18 aylık ve erkek olduğu öğrenilen bebek, polis ekiplerinin yaralı kadının yakınlarına ulaşmasının ardından, 1,5 saate yakın bir sürede adrese gelen babaanne tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü.Öte yandan, bıçakla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ezo E.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.