YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:28

İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Sopalı Saldırı: 2 Gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, iddiaya göre eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından sopalı saldırıya karşı karşıya geldi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:28
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İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Sopalı Saldırı: 2 Gözaltı


İzmir'in Menemen ilçesinde Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, iddiaya göre eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından sopalı saldırıya karşı karşıya geldi. Olayın ardından kayıplara karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen eski öğretmenevinin kendilerine verilmesini isteyen ve kendisini tehdit eden kişiler ile Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki saldırgan, Mehmet Çakmak'a sopayla saldırarak darp etti. Çakmak, çevredekilerin ekiplerinin desteğin ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





2 saldırgan da yakalandı


Olayın ardından başlatılan soruşturma dahilinde çalışma yapan polis ekipleri, Çakmak'ı darp ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirleyen polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



"Bu kalleş saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum"


Olayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Çakmak, dün akşam saatlerinde çirkin bir saldırıya uğramıştır. Bu kalleş saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Menemen Belediyesi olarak hak ve hukuk tanımazların her an karşısında olacak, adalet yolundan ayrılmadan dimdik duracağız. Başından bu yana takipçisi olduğum konu hakkında emniyet güçlerimiz harekete geçmiştir. En kısa sürede sorumluların hukukun önünde hesap vereceğine olan inancım tamdır. Maruz kaldığı darp olayından dolayı Kıymetli Başkan Yardımcımız Mehmet Çakmak'a geçmiş olsun diyor, her daim yanında olduğumuzu samimiyetle ifade ediyorum" sözlerine yer verdi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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