YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:28

İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Sopalı Saldırıda 1 Tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak’ın sopalı saldırıya uğramasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İzmir'de Belediye Başkan Yardımcısına Sopalı Saldırıda 1 Tutuklama


İzmir'in Menemen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın sopalı saldırıya uğramasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay 31 Ağustos'ta Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen eski öğretmenevinin kendilerine verilmesini isteyen ve kendisini tehdit eden kişiler ile Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki saldırgan, Mehmet Çakmak'ı sopayla darp etti. Çakmak, çevredekilerin ekiplerinin desteğin ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma dahilinde çalışma yapan polis ekipleri, Çakmak'ı darp ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirleyen polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürüldü.




Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...