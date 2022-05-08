YAŞAM
08 Mayıs 2022 - 09:30
Güncelleme: 08 Mayıs 2022 - 09:30

İzmir'de bir aile ölümden döndü! Kaya parçası eve çarptı

İzmir’in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan bir kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Evin duvarını yıkan kaya odayı kullanılmaz hale getirdi.

YAŞAM
08 Mayıs 2022 - 09:30
Güncelleme: 08 Mayıs 2022 - 09:30
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İzmir'de bir aile ölümden döndü! Kaya parçası eve çarptı
İzmir Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde sabaha karşı gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 177 numarada bulunan bir apartmanda kayalık alandan kopan Kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi.Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan apartman sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi hemen yetkililere haber verilen olayda  bölgeye hemen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, evin bir odasının kullanılamaz hale geldiğini belirledi.

Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi. - İzmir'in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda kimse yaralanmazken, bir evin odası kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, evin bir odasının kullanılamaz hale geldiğini belirledi.
Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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