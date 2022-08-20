GÜNDEM
20 Ağustos 2022 - 16:07

İzmir'de ev sahibi satın aldığı evden çıkmayan kiracısının yanına taşındı

İzmir'de Engin Alkan isimli bir kişi, satın aldığı evde oturan kiracısını çıkaramayınca çareyi yanlarına taşınmakta buldu. Alkan, kiracısının sözleşmesinin bitmesini beklemek zorunda kaldığını söyledi.

GÜNDEM
20 Ağustos 2022 - 16:07
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İzmir'de ev sahibi satın aldığı evden çıkmayan kiracısının yanına taşındı


Tüm Türkiye, İzmir'den gelen traji komik bir olayı konuşuyor. Engin Alkan isimli bir kişi, satın aldığı evde oturan kiracının sözleşmesinin bitmemesini öne sürerek evden çıkmayacağını söylemesi üzerine kalacak yeri olmadığında onların yanına misafir olarak taşınmak zorunda kaldı. Olay, İzmir'in en özde tatil beldesi Çeşme'de gerçekleşti.

50 yaşındaki Engin Alkan, tüm birikimlerini kullanarak Çeşme'de bir ev satın aldı. Evde oturan kiracılara çıkmalarını söyleyen Alkan, sözleşmenin bitiş tarihine zaman olduğu yanıtını alınca bu kez kendisi ortada kaldı. Temmuz ayında kiracılarının yanına taşınmak zorunda kalan Ev Sahibi onlarla aynı evde yaşamaya başladı.



İzmir'de ev sahibi satın aldığı evden çıkmayan kiracısının yanına taşındı

Yıllar sonra kendisine bir ev satın aldığını fakat, Kiracı sözleşmesi nedeniyle kendi evinde oturamaması yüzünden mağduriyet yaşadığını söyleyen Engin Alkan, aldığı evde misafir gibi yaşadığını ifade etti. Kiracı sözleşmesinin 1 Nisan tarihinde sona ereceğini belirten Engin Alkan, anlaşmaya vardığı kiracılarının evden çıkmasını dört gözle bekliyor.

"Akşamları oturup çay içiyoruz"

Temmuz ayından veri kiracıları ile aynı evi paylaşan Engin Alkan, evi satın aldığı kişinin kendisini kandırması nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek kaldığı iş yerinin kapanmasından dolayı kalacak yeri olmadığını ve kiracılarına çıkmaları yönünde gönderdiği uyarının ardından olayın mahkeme boyutuna taşınacağını, mahkemenin de 1 yıl uzayacağını öğrendikten sonra uzlaşmaya gitmeye karar verdiğini söyledi.

İzmir'de ev sahibi satın aldığı evden çıkmayan kiracısının yanına taşındı

Kiracılarıyla noter huzurunda anlaşma yaptıklarını ve onların 3 ay içerisinde evi boşaltmaya razı olduklarından bahseden mağdur ev sahibi, Eylül ayından çıkmadıkları takdirde zorla tahliye durumuna geçmek zorunda kalacağını anlattı. Aslında kendileriyle hiç bir sorun yaşamadığını, kiralarını da günü gününde ödediklerini belirten Engin Alkan, eşyalarını eve alamadığını ve bir odada tanımadığı insanlarla yatmak zorunda kalmasının kendisini zor duruma soktuğunu söyledi. Bazı akşamlar birlikte çay içerek sohbet ettiklerini söyleyen Alkan, içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulup kendi evinde rahat yaşamak istediğini aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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